To ma być pieśń, która wzmocni więź mieszkańców z miastem. Czekają na hymn

To ma być pieśń, która wzmocni więź mieszkańców z własnym miastem. Kraśnicki magistrat ogłosił konkurs na tekst i muzykę hymnu miasta. Urzędnicy czekają na propozycje utworów do 28 lutego. Dla zwycięzcy jest przewidziana nagroda pieniężna.

Konkurs ma charakter otwarty i jej adresowany do wszystkich osób, „którym bliska jest tradycja, kultura, piękno oraz rozpoznawalność naszego miasta (…) – czytamy w regulaminie konkursu.

Praca zgłoszona do konkursu musi być kompozycją własną. Ma zawierać nagranie zgłoszonego utworu w pełnej wersji z tekstem i muzyką. Plik audio należy nagrać w popularnym formacie muzycznym np. mp3 czy wav. Do pracy należy dołączyć pełen zapis nutowy wraz z tekstem utworu w wersji papierowej.

Ilość prac nadesłanych przez jednego autora nie jest ograniczona, ale prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.

Utwory konkursowe można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Kraśniku lub przesłać pocztą.

Zgłoszone prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez burmistrza Kraśnika. Przy ocenie członkowie komisje będą brać pod uwagę m.in. „oryginalność, pomysłowość, estetykę i walory użytkowe projektu”.

Organizatorzy dla autora zwycięskiej pracy przewidzieli nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 15 marca. Ostateczną decyzję o ustanowieniu Hymnu Miasta Kraśnika podejmie zaś Rada Miasta w drodze uchwały.