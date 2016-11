Tragiczny finał imprezy halloweenowej. 50-latek nie żyje

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 1.50.

W gm. Liśnik Duży trwała impreza halloweenowa w której brało udział 7 osób. Uczestnicy pili alkohol. W pewnym momencie zauważyli, że ich kolega, który miał na twarzy czerwony "makijaż" nie daje oznak życia. Kiedy na miejsce przyjechał lekarz okazało się, że 50-latek z gm. Gościeradów zmarł.

Uczestnicy byli bardzo zaskoczeni. - Mężczyzna nie miał obrażeń. Wtępnie wykluczono działanie osób trzecich. Przyczyny zgonu wyjaśni sekcja zwłok - tłumaczy Janusz Majewski z kraśnickiej policji.