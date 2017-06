Turystyka kulinarna w woj. lubelskim? Chcą współpracować z restauracjami i hotelami

W miniony piątek w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku miało miejsce spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla osób działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej jak też producentów i wytwórców produktów trakcyjnych i lokalnych. Spotkanie to ma związek z nowym projektem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, który jest niejako kontynuacją poprzedniego.

– Już poprzednim okresie programowania realizowaliśmy z dwoma innymi lokalnymi grupami działania z powiatów lubelskiego i biłgorajskiego pierwszy w naszym województwie na większą skalę projekt związany z produktami regionalnymi i tradycyjnymi – opowiada Wioletta Wilkos, prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. – Ten projekt nazywał się „Zasmakuj w tradycji”. Był to projekt, który bardzo szeroko mówił o tych produktach jak też o osobach, które się tym zajmują.

W ramach tego unijnego projektu obywały się m.in. warszaty kulinarne bezpośrednio związane z produktami tradycyjnymi z naszego regionu. – Te spotkania były we wszystkich trzech powiatach – mówi Wilkos. – Z warsztatów mieliśmy bardzo ciekawe wnioski. Okazało się, że jest jeszcze sporo produktów, które wytwarza się w naszych domach rodzinnych i oferuje rodzinie czy gościom. A te produkty mają właściwości produktów trakcyjnych i mogą być ważne dla regionu, zwłaszcza w zakresie promocji.

Po pewnym czasie także w innych powiatach pojawiły się podobne projekty. – To wskazywało na to, że takie inicjatywy są potrzebne, że społecznie jest to dobrze odbierane – podkreśla prezes LGD Ziemi Kraśnickiej.

Lokalne grupy szykują ciąg dalszy. – Wiemy już, jakie mamy produkty tradycyjne i jakimi są objęte certyfikatami. Wiemy z kim możemy współpracować, bo znamy producentów tych produktów – wylicza Wilkos i dodaje: W tym momencie wychodzimy z propozycją do tych osób i stąd to piątkowe spotkanie z osobami, podmiotami które zechciałyby wejść do takiej inicjatywy, jaką jest szlak kulinarny. Będzie on obejmował przynajmniej te nasze trzy powiaty (tj. kraśnicki, lubelski i biłgorajski-red).

Pomysłodawcom zależy na tym aby m.in. w obiektach gastronomicznych i gospodarstwach agroturystycznych były dostępne w menu produkty i potrawy typowo regionalne lub na tych produktach bazujące. – My jesteśmy potentatem pod względem produkcji malin i dlatego zależy nam, aby ten owoc pojawił się w ofercie obiektów gastronomicznych chociażby w naszym powiecie – podkreśla Wilkos.

Dzięki temu powstałaby sieć podmiotów oferujących produkty i potrawy tradycyjne. Będzie wspólna promocja i marketing, a także wspólny kalendarz imprez. – Będą przewodniki, aplikacje i mapy. Jaki będzie konkretnie wybór, będzie zależeć od tych wyników tych naszych konsultacji – dodaje Wilkos.

Na chętnych do współpracy LGD czeka do końca czerwca.

Przykładowe produkty wpisane na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych z powiatu kraśnickiego:

• sok z maliny kraśnickiej

• jabłka kraśnickie

• malina kraśnicka

• nalewka poziomkowa leśna z Kraśnika

• kapusta kwaszona

• grzaniec Marcina z Urzędowa