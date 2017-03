W Kraśniku ma powstać pomnik smoleński. W internecie apel o wstrzymanie prac

– Mamy zebrane ok. 70 tysięcy złotych – potwierdza Jan Albiniak, przewodniczący Społeczny Komitet na Rzecz Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, a także przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. – Tyle mniej więcej pieniędzy powinno wystarczyć na budowę tego pomnika. W najbliższych dniach rozpoczniemy działania mające na celu ostateczne dopracowanie jego modelu.

Projekt pomnika smoleńskiego był gotowy już w pod koniec 2014 r. Jego autorem jest Andrzej Krawczak, artysta pochodzący z Kraśnika, który wystartował w konkursie i komitet wybrał jego pracę (ilustracja). Na pomniku znajdzie się m.in. orzeł, krzyż i napis Smoleńsk i Katyń. – Podstawa projektu się nie zmieni. Różnice mogą być w samych jego detalach – dodaje Albiniak.

Pomnik upamiętniający 96 ofiar katastrofy prezydenckiego TU-154 ma stanąć przy ul. Urzędowskiej, na co już ponad 2 lata temu zgodzili się radni. Byli jednogłośni.

Być może pierwotna lokalizacja monumentu się zmieni. Planowana jest bowiem budowa drogi wojewódzkiej nr 833, która w Kraśniku w większości będzie przebiegać nowym śladem. – Pewne przesunięcie pomnika bierzemy więc pod uwagę – zaznacza przewodniczący społecznego komitetu budowy pomnika. Prawdopodobnie pomnik będzie gotowy jeszcze w tym roku.

Tymczasem w Internecie można poprzeć petycję – apel do członków komitetu, którzy chcą budować w Kraśniku pomnik smoleński i miejskich radnych – o rozwagę i wstrzymanie dalszych działań.

„Nawet tak tragiczna śmierć wielu znaczących osób ze sceny publicznej nie jest wystarczającą przesłanką do pochopnego podejmowania decyzji w sprawie, która dzieli nasze społeczeństwo” – czytamy w petycji. „Pomimo wyników toczącego się śledztwa wielu obywateli RP nie jest w pełni przekonanych ani co do przyczyn, ani winnych katastrofy smoleńskiej.”.

Zdaniem inicjatorów apelu decyzja o postawieniu pomnika ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. „powinna zastać podjęta bez pośpiechu i z należną jej rozwagą.”

• Kraśnicki pomnik nie będzie pierwszy w naszym regionie. Pomnik smoleński od listopada 2015 r. stoi już w Świdniku na pl. Konstytucji 3 Maja. Jego autorem jest Witold Marcewicz z Bełżyc.