Nowy rozkład jazdy MPK. Więcej kursów, nowe przystanki

Zmiany, które MPK Kraśnik wprowadza od 1 marca, wynikają z badań marketingowych, które miasto Kraśnik zleciło wiosną ubiegłego roku. – Zmiany są zgodne z oczekiwaniami i sugestiami pasażerów – mówi Andrzej Kołodziejczyk, prezes MPK Kraśnik.

Autobusy MPK przede wszystkim będą jeździć częściej, nawet o ok. 20-procent. A to między innymi dlatego, że przedsiębiorstwo wprowadza nową linię nr 8, która połączy dzielnicę kolejową z fabryczną. Nowa linia pozwoli skomunikować rejony miasta, do których do tej pory miejskie autobusy nie dojeżdżały. Autobusy linii nr 8 będą jeździć trasą od dworca PKP do cmentarza komunalnego przez ulice: Kolejową, Lubelską, Mostową, Narutowicza, Struga, Lubelską, Urzędowską. Przejadą przez skrzyżowanie przy FŁT i następnie pojadą ul. Inwalidów Wojennych, Balladyny, Konopnickiej, al. Młodości, Mickiewicza, Graniczną i Krasińskiego.

Pojazdy tej linii będą jeździć codziennie, co godzinę. Natomiast w dni świąteczne autobusy będą zabierać także pasażerów z przystanku przy ul. św. Faustyny, w pobliżu którego jest kościół.

Nieco inaczej pojedzie też linia nr 1, która została poprowadzona przez ul. Armii Krajowej. Pozwoli to uczniom Zespołu Szkół nr 1 na bezpośredni dojazd do szkoły.

– „Jedynka” będzie jeździć przez cały dzień, co ok. godzinę przez ul. Armii Krajowej – zapowiada prezes Kołodziejczyk. – Dodatkowe kursy przez tę ulicę będą mieć też autobusy linii nr 2, tak aby uczniowie tej szkoły mogli dojechać z każdej dzielnicy miasta.

Autobusy linii nr 1 będą kursować przez siedem dni w tygodniu. Wybrane kursy będą odbywać się po trasie skróconej Piłsudskiego-Racławicka, zaś w dni świąteczne autobusy określonych kursów będą podjeżdżać też na przystanek przy ul. św. Faustyny.

Na wniosek pasażerów wzrośnie też liczba kursów autobusów linii nr 9. Pojazdy tej linii będą jeździć również w sobotę. – Do tej pory kursów w ten dzień nie było. Teraz, bo takie były sugestie, wprowadzamy je do rozkładu – mówi prezes MPK Kraśnik. – Autobusy będą przywozić pracowników FŁT na godz. 7 do pracy i zabierać ich po godz. 15. Łącznie jest zaplanowanych siedem par kursów.

Zmiana rozkładów jazdy dotyczy też pozostałych linii nr 2, 6, 7, 14 i F. Dzięki niej, na głównym ciągu komunikacyjnym Kraśnika – ul. Urzędowskiej – autobusy MPK będą pojawiały się przez większość dnia roboczego co 10 minut.

W związku ze zmianami rozkładu jazdy autobusów miejskiego przewoźnika powstały też nowe przystanki w mieście, m.in. na ul. Armii Krajowej, Inwalidów Wojennych (będą po obu stronach ulicy, w okolicy wjazdu na teren supermarketu Lidl), Granicznej, Konopnickiej czy też al. Młodości.