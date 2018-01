Wpadła przez hałas. 36-latka z Urzędowa trafiła już do więzienia

– Wczoraj dyżurny kraśnickiej jednostki policji został powiadomiony o pobiciu mężczyzny – opisuje st. asp. Janusz Majewski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. – Na miejsce gdzie przebywał poszkodowany został skierowany patrol. Policjanci na podstawie jego zeznań udali się do mieszkania gdzie miało dojść do pobicia. Pobity mężczyzna trafił do szpitala.

Pod wskazanym adresem policjanci zastali czterech nietrzeźwych mężczyzn w wieku 31-36 lat. Jeden z nich spał na wersalce. W momencie budzenia mężczyzny policjanci usłyszeli hałas dochodzący z wnętrza mebla. Okazało się, że w środku ukrywa się kobieta. 36-latka była poszukiwana listem gończym, ponieważ ma do odbycia półtora roku więzienia za udział w bójce.

– Kobieta nie potrafiła wyjaśnić co robiła i jak znalazła się w wersalce – relacjonuje rzecznik KPP w Kraśniku. – Twierdziła, że w mieszkaniu przebywała od kilku dni i spożywała alkohol i nic nie wie na temat pobicia, do którego doszło.

Wszystkie osoby przebywające w mieszkaniu zostały zatrzymane. Czterech mężczyzn trafiło do policyjnego aresztu, zaś kobieta została odkonwojowana do zakładu karnego.