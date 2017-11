Z powodów politycznych nie mieli pracy? Szykują dla nich ulgę

Jeśli radni zagłosują „za”, w Kraśniku prawo do ulgowych przejazdów komunikacją miejską będą miały osoby, które z powodów politycznych nie mogły znaleźć pracy w czasach PRL (fot. Maciej Kaczanowski)

Czy osoby, które z powodów politycznych nie mogły znaleźć pracy w czasach PRL, będą miały ulgę na przejazdy komunikacją miejską w Kraśniku? Prosi o to Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956–89. Radni są za, przygotowali już projekt uchwały w tej sprawie.

Chodzi o przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. Podobny przywilej miałyby uzyskać również osoby, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych.

– W sumie z petycją w tej sprawie zwróciliśmy się do ok. 90 miast w Polsce. Stało się tak z prostego faktu – zmniejszenia uprawnień dla weteranów – zaznacza Daniel Alain Korona, prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956–89. – Inaczej są bowiem traktowani kombatanci – osoby walczące o niepodległość do 1956 roku, a inaczej osoby represjonowane w okresie stanu wojennego.

Kilka lat temu były próby zrównania w prawach wszystkich weteranów walk o niepodległość, ale ostatecznie to się nie udało. Zdaniem Stowarzyszenia skoro kombatanci mają prawo do ulg w komunikacji miejskiej, to podobnie powinno być z osobami świadczącymi pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. i osobami, które przed 4 czerwca 1989 r. ze względów politycznych pracować nie mogły.

– I my upominamy się właśnie o te osoby, które nie mają żadnych praw – podkreśla Daniel Alain Korona.

Jak wylicza prezes Stowarzyszenia, w skali całego kraju chodzi o grupę ok. 1200 osób. – To jest bardzo symboliczna liczba – zaznacza Korona.

Stowarzyszenie odniosło sukces m.in. w Łodzi. W Kraśniku radni z Komisji Rewizyjnej także pozytywnie przyjęli jego wniosek, przyznając prawo do ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie.

Podstawą do uzyskania takich uprawnień jest decyzja szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Z Lubelskiego wpłynęło 70 wniosków o potwierdzenie okresu świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i nielegalnych związków zawodowych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz okresu niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – odpowiada nam urząd. – Osobom z woj. lubelskiego zostały wydane 62 decyzje – 54 pozytywne i 8 negatywnych.

W przypadku Kraśnika żaden z mieszkańców nie otrzymał jeszcze takiej decyzji. Jedna sprawa jest w toku.

Procedura

Jak uzyskać uprawienia osoby świadczącej pracę na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związków zawodowych lub pozostającej bez pracy na skutek represji politycznych?

* Należy złożyć wniosek do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie wypełnionego kwestionariusza. Można zrobić to osobiście albo przesłać pocztą.

* Do wniosku należy dołączyć: kserokopię dowodu osobistego i dokumenty potwierdzające okoliczność świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych lub niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych – np. świadectwa pracy, umowy o pracę dokumentujące rozpoczęcie pracy, zeznania świadków.