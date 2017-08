Zainwestowali w odbudowę dworku. Ale księdzu nie w smak restauracja i pensjonat

Przygotowania do kosztownej inwestycji trwały latami. W końcu udało się uzyskać wszelkie potrzebne zgody i unijne dofinansowanie. W XVI-wiecznym Dworku Modrzewiowym ma powstać pensjonat i restauracja. Te plany torpeduje ksiądz z pobliskiego kościoła. – To dla nas dramat – załamują ręce inwestorzy. – Włożyliśmy w to wiele serca i pieniędzy