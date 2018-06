109 koni na wiosennym pokazie Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce

Najwięcej medali zdobyły konie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim – łącznie 3 krążki (jeden złoty i dwa srebrne). Po dwa medale zdobyły Stadnina Koni w Michałowie i gospodarze imprezy Stadnina Koni w Białce. Po jednym medalu zdobyły konie Stadniny Koni Chrcynno-Pałac Krzysztofa Poszepczyńkiego (złoty), Lecha Błaszczyka (brąz), Stanisława Sławińskiego (srebro), państwa Małgorzaty i Józefa Pietrzak (brąz) oraz Stadniny „Falborek Arabians” Krzysztofa Goździalskiego (złoto). Czempion ogierów młodszych Parillus (na zdjęciu) ze Stadniny Koni w Białce otrzymał również tytuł Best in Show.

Do pokazu przystąpiło łącznie 109 koni. Najwięcej – 78, wystawiono przez hodowców prywatnych. Liczną reprezentację przywiozła Stadnina Koni w Janowie Podlaskim – 19 koni. Stadnina Koni w Michałowie zaprezentowała 15, a Stadnina Koni w Białce – 6.

Stawka pokazu była bardzo wyrównana - aż ośmiu uczestników zawodów wyjechało z Białki z medalem. Znakomicie zaprezentowała Stadnina Koni Białka, która spośród zaprezentowanych sześciu koni zdobyła złoto i brąz oraz tytuł Best in Show. Pokaz cieszył się sporym zainteresowaniem nie tylko zgromadzonej publiczności w Białce, ale także tych obserwujących zmagania za pośrednictwem Internetu. Pokaz online oglądało ok. 10 tys. osób.