Chciał podwieźć sąsiadkę, najechał na żonę

Do nietypowego wypadku doszło w środę w miejscowości Adamówka (gm. Żółkiewka).

Jak ustalili policjanci kierujący fiatem seicento 80-letni mieszkaniec gm. Żółkiewka jechał ze swoją żoną w stronę Adamówki. Gdy dojeżdżał do skrzyżowania zauważył, że poboczem idzie jego sąsiadka. Wspólnie z żoną postanowili ją podwieźć.

Mężczyzna zatrzymał pojazd i aby znajoma mogła wsiąść, jego żona zmuszona była wyjść z auta, gdyż jest to samochód trzydrzwiowy. Gdy kobieta wysiadła z auta, stanęła z tyłu. W tym samym momencie kierujący fiatem zauważył, że z jego prawej strony, drogą z pierwszeństwem jedzie bus, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo. Gdy sąsiadka wsiadła do fiata, mężczyzna włączył wsteczny bieg i zaczął cofać by zrobić miejsce skręcającemu. Nieszczęśliwie najechał na stojącą za pojazdem żonę.

Kobieta została przewieziona do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadku.

