Krasnystaw: Proponował seks 15-latce, wpadł dzięki prowokacji

Mężczyzna korespondował z kobietą przez internet. Autorka podszyła się pod małoletnią dziewczynę, a 36-latek "złapał haczyk" i zaproponował jej seks.

Wtedy kobieta uzgodniła termin i miejsce spotkania, a następnie zadzwoniła po policję.

W poniedziałek 36-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.