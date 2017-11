Krasnystaw: Remont drogi, ścieżka i toaleta

W głosowaniu na przyszłoroczne zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy miasta najwięcej głosów oddali na remont drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem.

Za tym przedsięwzięciem wycenionym na 60 tys. zł. opowiedziało się 678 mieszkańców. Ogółem w całym głosowaniu złożono 2455 kart do głosowania. Po weryfikacji okazało się, że oddano 2378 głosów ważnych oraz 77 nieważnych.

Mieszkańcy nieco mniejszą liczbą głosów niż w przypadku ul. Poniatowskiego poparli także wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jana Czuby (556 głosów). W tym przypadku przyznana kwota to 178,5 tys. zł. Kolejne przegłosowane zadania to budowa ścieżki rowerowej „Błonie” od ul. Bocianiej do Rybiej za 178 tys. zł (445 głosów) i utworzenie toalety miejskiej przy ul. Okrzei za 93,5 tys. zł (404 głosy).

Wcześniej w Krasnymstawie zostało przeprowadzone głosowanie w ramach nowatorskiego Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży. Młodzi krasnostawianie opowiedzieli się za wypoczynkiem i integracją. Przegłosowali takie zadania, jak „Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji przy boiskach na ulicy Sikorskiego” oraz „Utworzenie miejsca integracji środowiskowej – „Fitness na powietrzu“ przy ulicy Zawieprze „Park Hałasa”.