Krasnystaw: Strefa ekonomiczna czeka na inwestorów

EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, która posiada swoje podstrefy m.in. w Lublinie oraz województwach małopolskim, śląskim, czy zachodniopomorskim.

- Teraz decyzją Rady Ministrów podstrefa została utworzona także w Krasnymstawie – informuje Krzysztof Gałan, sekretarz miasta. – To dla nas bardzo dobra wiadomość i szansa na dalszy intensywny rozwój. Liczymy na to, że dzięki temu pojawią się u nas nowi inwestorzy. Szansa na to jest bardzo duża, bo już po ogłoszeniu informacji o tym, że utworzono Podstrefę Krasnystaw pojawili się pierwsi przedsiębiorcy zainteresowani stworzeniem biznesu na jej terenie. Realnie liczymy więc na to, że wkrótce powstaną też nowe miejsca pracy.

Kiedy to nastąpi na razie jednak nie wiadomo, bo urzędnicy muszą rozpocząć od prac inwestycyjnych. W pierwszej kolejności muszą wysprzątać teren, na którym składowane są m.in. odpady materiałów budowlanych. Potem konieczne będzie jego uzbrojenie.

- W tegorocznym budżecie nie przewidziano środków na ten cel – przyznaje Gałan. – Zarówno jednak władze miasta, jak i radni są zdesperowani, by wygospodarować jednak potrzebną kwotę i jak najszybciej ruszyć z działaniami inwestycyjnymi. W ciągu najbliższego pół roku wypracować chcemy harmonogram tych prac, by moc przedstawiać inwestorom konkretne daty.

Urzędnicy mają nadzieję, że na terenie ich podstrefy działać zacząć mogą działać lokalni inwestorzy, ale też międzynarodowy biznes.

- Teraz z Urzędu Marszałkowskiego trafiać będzie do nas informacja, jacy przedsiębiorcy są potencjalnie zainteresowani inwestycjami na Lubelszczyźnie. Będziemy mogli kontaktować się z nimi i przedstawiać naszą ofertę, która będzie na pewno dla wielu z nich bardzo atrakcyjna – uważa Krzysztof Gałan.

Magnes w strefie

• Największą zachętą inwestycyjną będzie na pewno zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE dla przedsiębiorców decydujących się inwestować na terenie podstrefy.

• Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się związać swoją przyszłość z Krasnymstawem będą mieli do wyboru trzy opcje inwestycyjne - tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield, czyli wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit” (BTS) – obiekty budowane nakładem zarządzającego i udostępniane inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.