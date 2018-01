Lubelskie morsy pobiły rekord! [zdjęcia]

Rekord pobity. 240 morsów weszło w ostatnią niedzielę do wyciętego przerębla w kształcie karpia w zalewie w Tuligłowach.

Na wspólną kąpiel do Krasnegostawu amatorzy zimnych doznań przyjechali z Chełma, Lublina i Zamościa. Specjalnymi gośćmi były morsy z Radzymina. To już druga próba bicia rekordu największej liczby osób. Za pierwszy razem do wody weszło 70 morsów.

Stowarzyszenie Klub Morsów-Krasnowstawskie Karpie formalnie funkcjonuje od 2016 roku a sam zamysł wspólnych kąpieli zimowych zrodził w 2014 roku wśród trzech znajomych. Obecnie klub zrzesza 70 członków.

Dla morsów przygorowano także poczęstunek: żurek, kiełbasę z ogniska oraz jogurty. Akcję wspierali wolontariusze.

Każdy uczestnik otrzymał również pamiątkowy certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu. - Mam nadzieję, że w kolejnej edycji wystawionych certyfikatów będzie znacznie więcej – mówi Marek Sikorski, prezes Krasnostawskich Karpii.