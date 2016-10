Policjanci weszli do pustego mieszkania. Narkotyki były ukryte w piecu kaflowym

We wtorek krasnostawscy policjanci przeszukali posesję na terenie miasta. Z informacji mundurowych wynikało, że syn właścicielki może tam przechowywać środki odurzające. W budynku nikt nie mieszkał.

Mundurowi weszli do środka i zabezpieczyli ponad 600 gramów marihuany oraz 18 krzewów konopi, które były we wstępnej fazie suszenia. Część marihuany 27-letni mieszkaniec Krasnegostawu ukrył w piecu kaflowym. Rośliny o wysokości od 2,2 do 2,5 metra suszyły się w pomieszczeniach użytkowych oraz na strychu domu.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator. Policjanci sprawdzają czy mężczyzna nie dopuścił się innych przestępstw, w tym czy nie udzielał środków odurzających innym osobom oraz w jaki sposób wszedł w posiadanie zabronionych przedmiotów.