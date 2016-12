Praktyki dla uczniów w Grecji. Nauka i przygoda

Oba technika wchodzą w skład krasnostawskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego.

– Wyjazd do Grecji był dla całej naszej grupy także niepowtarzalną okazją do poznania kultury tego pięknego śródziemnomorskiego państwa – mówi Anna Górnicka, nauczyciel przedmiotów zawodowych. – Między innymi zwiedziliśmy z młodzieżą średniowieczną twierdzę w Platamonas, a w Alykii zobaczyliśmy jak otrzymuje się sól z wody morskiej i hoduje małże. Podziwialiśmy także wspaniałe widoki na rzekę Enipeas oraz podczas wędrówki do Wodospadów Zeusa na pasmo Olimpu. Dodatkową atrakcją była także nauka greckich tańców narodowych i degustacja potraw kuchni greckiej.

Uczniowie technikum hotelarskiego zajmowali się między innymi przygotowaniem posiłków na cały dzień (śniadanie, lunch, kolacja), podawaniem ich do pokoi, sprzątaniem. Uczyli się też nakrywania i dekorowania stołów oraz obsługi sprzętu hotelowego. Sprawdzeniem nabytych umiejętności było przygotowanie sali na bal charytatywny dla greckich sportowców. Z kolei informatycy rozpoczęli swoje praktyki od zapoznania się z dokumentacją technologiczną oraz informatyczną, która będzie im potrzebna do dalszej pracy w zawodzie. Uczniowie pracowali nad przygotowaniem elementów i układów elektronicznych do montażu, zajmowali się też eksploatacją sprzętu komputerowego, aktualizacją i modyfikacją wykorzystywanego oprogramowania, przygotowaniem firmy do wykorzystania IT oraz organizacją serwisu i przeglądów okresowych. Zajęcia odbywały się w firmach GlobalTech i RAM.

– Praktyki były możliwe dzięki naszemu udziałowi w dwóch projektach w ramach programu Erasmus, „ Hotelarze i restauratorzy – zawody przyszłości. Dobre praktyki greckich hotelarzy i restauratorów szansą na rozwój branży” oraz „ Unia Europejska drogą do osiągnięcia sukcesu dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technika informatyka” – mówi Elżbieta Zadrąg, dyrektor tej placówki. – Gospodarze zakwaterowali nas w hotelu Paralia Panteleimonos, położonym w jednej z miejscowości południowej Riwiery Olimpijskiej.

Kolejna grupa uczniów wyjedzie na praktyki tym razem do Niemiec.