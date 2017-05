Krasnystaw wprowadza Budżet Obywatelski Dzieci i Młodzieży. Do tej pory ta forma społecznej aktywności funkcjonuje we Wrocławiu, Ustrzykach Dolnych, Zgierzu i Łodzi.

– Pomysł ten w imieniu Klubu Radnych Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej zgłosił radny Grzegorz Brodzik – mówi Hanna Mazurkiewicz, burmistrz Krasnegostawu. – Podeszłam do tej idei wręcz z entuzjazmem i praktycznie z marszu wdrożyliśmy procedury związane z jego wdrożeniem.

Celem tej inicjatywy jest zaangażowanie najmłodszych mieszkańców Krasnegostawu w życie społeczności lokalnej oraz budowanie wśród tej grupy świadomości obywatelskiej. Do tej pory w oparciu o analizę już funkcjonujących podobnych programów urzędnicy krasnostawskiego magistratu zdążyli opracować regulamin Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży. Zgodnie z nim każda placówka oświatowa działająca na terenie Miasta Krasnystaw w terminie do 23 czerwca 2017 r. może zgłosić maksymalnie dwie propozycje zadań. Ustalenie zasad ich wybory należeć będzie do dyrektora placówki.

– Oczekujemy, że istotny wpływ na wybór zadań będzie miał szkolny samorząd – dodaje burmistrz Mazurkiewicz. – Przede wszystkim tak jak w przypadku „dorosłego” budżetu obywatelskiego zadania te muszą odpowiadać kryteriom zadań własnych gminy. Miejscem dla nich są administracyjne granice miasta, a jeśli chodzi o inwestycje, to mogą one być lokowane jedynie na gruntach miejskich, bądź Skarbu Państwa. Ponadto wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia mają mieć charakter ogólnodostępny, a więc ponadszkolny.

Zgłoszone propozycje będzie weryfikował zespół opiniujący, w skład którego ma wejść dwóch przedstawicieli Rady Miasta. Na zakwalifikowane zadania będą mogli głosować uczniowie klas IV i starszych szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na kartach do głosowania złożonych przez niepełnoletnich uczniów musi być umieszczony także podpis rodzica lub prawnego opiekuna. Głosowanie potrwa od 4 września do 6 października 2017 r. Na realizację wybranych zadań miasto przeznaczyło 20 tys. zł, przy czym wartość pojedynczej inicjatywy nie może przekroczyć połowy tej kwoty. Oznacza to, że rocznie w rachubę wchodzą co najmniej dwa przedsięwzięcia jakich zażyczą sobie młodzi krasnostawianie.