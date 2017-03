Wjechał ciągnikiem do rowu. Miał 3,3 promila alkoholu

3,3 promila alkoholu miał kierowca ciągnika. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci mężczyzna nie chciał wyjść z pojazdu. Musieli go wyciągać siłą.

W piątek około godz. 13 oficer dyżurny krasnostawskich policjantów otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Czarnoziem (gm. Krasnystaw) drogą jedzie ciągnik rolniczy, a kierujący pojazdem może być pijany.

Na miejsce pojechali policjanci. Funkcjonariusze zauważyli ciągnik rolniczy, który przednią częścią znajdował się w przydrożnym rowie, a za kierownicą pojazdu znajdował się mężczyzna, który próbował wyjechać.

Był na tyle uparty, że policjanci musieli użyć siły żeby wyprowadzić go z ciągnika. Mundurowi zbadali stan trzeźwości kierowcy. Miał ponad 3,3 promila alkoholu w organizmie.

Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Wkrótce mężczyzna usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co może grozić mu kara do 2 więzienia.