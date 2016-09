To byłą już XXII edycja Konkursu Poezji Więziennej. W ramach tegorocznej edycji do aresztu w Krasnymstawie skazani z całej Polski oraz aresztów ukraińskich nadesłali 150 zestawów wierszy. Jury, w skład którego wchodzą poeci oraz badacze literatury z UMCS, podczas wyboru najlepszych wierszy nie wiedzą, kto jest ich autorem. Zestawy poezji są jedynie opatrzone numerem.

– Nie chodzi o to, by kogokolwiek oceniać, zagłębiać się w to, co się kiedyś stało. Chodzi tylko o wartość poetycką utworów – mówił nam w niedzielę mjr Paweł Pietszczyk, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Czytaj więcej: Morderczyni z Rakowisk wygrała konkurs poetycki w więzieniu w Krasnymstawie

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Zuzanna M., która w grudniu 2014 r. wraz z Kamilem N. brutalnie zabiła rodziców chłopaka. Mieli wówczas 18 i 19 lat. Oboje zostali skazani na 25 lat więzienia, o warunkowe zwolnienie mogą ubiegać się po 20 latach. Poezją Zuzanna M. zaczęła zajmować się jeszcze na wolności. „33” to tytuł jej debiutanckiego tomu.

II miejsce w konkursie zajął Zbigniew B. z Zakładu Karnego w Rzeszowie, III miejsce ex aequo zajęli Andrzej W. z AŚ w Kielcach oraz Jakub Sz. z Aś Warszawa-Służewiec. Poniżej przedstawiamy wiersz, za który autorka została nagrodzona pierwszym miejscem.



Módl się do swojego Boga,

aby pomógł ci przestać tyle

o mnie myśleć. Módl się,aby

ściągną z ciebie tę klątwę,

którą nazywają pieszczotliwie

pożądaniem.





Nie martw się,

możesz mieć bogów cudzych

przede mną. Niech się ukłonią

i być może raczę im dać

wieczny odpoczynek.





Nie bój się Boga,

to tylko ja.

Możesz mnie dotknąć,

jeżeli nie wierzysz.





Teraz

módl się o mnie

do mnie.