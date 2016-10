10 najlepszych przepisów na kotlety. Z mięsa i bez

Dziś tamtych smaków prawie nie ma. Prawie, bo wraca moda na dobre flaki (jak w Rarytasie w Piaskach), na dobre mielone (jak w barze mlecznym ma Starym Mieście w Lublinie (dziś LOITiK), na kotlety rybne (jak „Pod Karasiem” w Lublinie). A najlepsi szefowie kuchni, jak Dorota Otachel z Old Pub, Piotr Skwarek z restauracji Trzy Romanse czy Jarek Sak z Trybunalskiej, odwołują się do domowych smaków dzieciństwa.

Jarek Sak, szef kuchni w Cafe Trybunalska: Jak kotlet schabowy, to ma być z kostką (fot. Maciej Kaczanowski / archiwum)

Mielone

Składniki: 25 dag schabu, 25 dag łopatki, 10 dag wędzonego boczku, 10 dag słoniny, 1 cebula, 1 jajko, 1 kajzerka, mleko, sól, pieprz.

Wykonanie: mięso z boczkiem zemleć w maszynce. Dodać posiekaną i podsmażoną cebulkę, bułkę namoczoną w mleku, wymieszać, doprawić solą z pieprzem, dobrze wyrobić.

Uformować kotlety, obtoczyć w bułce i w jajku, usmażyć na słonince na złoto. Podawać z ziemniakami i sałatą.

Pożarskie

Składniki: 50 dag kurzych piersi, 2 kromki chleba pszennego bądź bułki pszennej, 1 szklanki mleka, 1 żółtko, tarta bułka, 4 łyżki soku z cytryny, szczypta gałki muszkatołowej, masło do smażenia, sól, pieprz do smaku, majeranek, jak kto lubi.

Wykonanie: najpierw trzeba zmielić mięso dwa razy, a chleb namoczyć w mleku. Następnie do zmielonego mięsa dodać odciśnięte kromki chleba, żółtko, sól, pieprz, gałkę muszkatołową oraz 2 łyżki roztopionego masła. To wszystko dokładnie wymieszać i wstawić na jakiś czas do lodówki, żeby smaki się przegryzły. Następnie uformować kotlety, obtoczyć w tartej bułce i smażyć na maśle na jasnozłoty kolor. Usmażone kotlety wstawić na kilka minut do nagrzanego piekarnika (180 stopni przy termoobiegu), aż staną się bardziej rumiane, a na ich powierzchni wytworzy się chrupiąca skórka. Usmażone i podpieczone kotlety ułożyć na półmisku, polać roztopionym masłem i skropić sokiem z cytryny.

Ruskie kotlety

Składniki: biały ser (twaróg półtłusty albo chudy), gotowane ziemniaki, cebula, sól, pieprz ziołowy, olej do smażenia, jajko, bułka tarta.

Wykonanie: biały ser połączyć z przepuszczonymi przez praskę gorącymi ziemniakami albo zmielić przez maszynkę. Dodać pokrojoną i usmażoną cebulkę oraz przyprawy. Panierować najpierw w jajku, potem w bułce tartej, smażyć na oleju.

Ruskie kotlety dają pole do popisu. Biały ser można zmieszać z serem feta. Albo z bryndzą. Do ziemniaków można dodać szpinak. Kotlety są bardzo smaczne z sosem śmietanowym lub cebulowym. Można je także podawać z sosem pieczarkowym

Rybne

Składniki: 0,5 kg filetów z morszczuka, pęczek koperku, 2 jajka, 1 sucha bułka, pieprz, sól, bułka tarta.

Wykonanie: skręcić filety przez maszynkę. Dodać drobno posiekany koperek. Wbić jajka, dodać namoczoną i dobrze odsączoną bułkę. Posolić i popieprzyć do smaku .Wszystko wymieszać. Formować kotlety. Obtaczać w tartej bułce. Smażyć na oleju na złoty kolor. Podawać z kartoflami i surówką z kiszonej kapusty.

Selerowe

Składniki: duży korzeń selera, 1 jajko, łyżka mąki, łyżka bułki tartej, olej, sól.

Wykonanie: seler ugotować do miękkości, obrać i pokroić w plastry. Każdy oprószyć mąką, obtoczyć w jajku i bułce tartej, obsmażyć na złocisty kolor. Podawać z ryżem lub kaszą oraz zestawem surówek. Kto lubi, może selerowe kotlety polać grzybowym sosem.

Sojowe

Składniki: 1 opakowanie kotletów sojowych, 7 pieczarek, 1 jajko, sos sojowy, mąka, sól, pieprz, oliwa.

Wykonanie: kotlety sojowe namoczyć w wodzie z dodatkiem sosu sojowego. Panierować w mące i jajku, usmażyć na złoto. Grzyby umyć, odciąć trzonki, posolić i popieprzyć i obsmażyć jak pieczarki. Układać na kotletach. Podawać z ryżem i surówkami.

Substancje czynne zawarte w soi chronią przed nowotworami różnego typu i mogą zapobiegać przerzutom. Jeśli dołożycie do tego zdrową kaszę, to korzyść będzie podwójna.