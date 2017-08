10 pysznych dań z pomidorów. Chłodnik, makaron, a może gulasz? [przepisy]

Zaczęły się pomidorowe żniwa. Malinówki pachną na cały targ i proszą się o sałatkę. Bawole serca, duże i mięsiste, będą idealne na pikantny chłodnik pomidorowy. Żółte pomidory odmiany Ola Polka urozmaicą smak warzywnego leczo. Pomidory Black Cherry z miąższem o pięknym brązowym kolorze dobrze sprawdzą się z zupie rybnej lub gulaszowej. Oto nasze propozycje: jak zwykle ułożone w porządku alfabetycznym.

Cebula i pomidory

Składniki: 4 duże pomidory, 1 cebula, oliwa, ocet winny, bazylia, pierz, sól.

Wykonanie: pomidory pokroić w plastry i na talerzu nałożyć na nie piórka cebuli. Skropić oliwą, octem winnym, doprawić solą z pieprzem, ozdobić bazylią.

Pomidory z cebulą można wzbogacić pikantnymi kaparami lub posiekanymi oliwkami, które zaostrzą smak sałatki.

Chłodnik pomidorowy

Do makaronowych szaleństw idealnie pasuje dobry chłodnik. Może być klasyczny, może być biały z zieleniną. Ale spróbujcie ugotować sobie chłodnik pomidorowy.

Składniki: 1 kg dobrych, dojrzałych pomidorów, 1 ogórek, 2 cebule, 3 ząbki czosnku, 2 szklanki zimnego bulionu warzywnego, łyżka octu balsamicznego, oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie: pomidory sparzyć, obrać ze skórki. Obrany ogórek zetrzeć na tarce. Posiekać cebulę, czosnek przetrzeć przez praskę. Zmiksować pomidory, ogórek, cebulę i czosnek. Wlać oliwę, bulion, doprawić octem. Doprawić do smaku solą z pieprzem, wstawić do lodówki na 2 godziny.

Grzyby i pomidory

Składniki: 10 pomidorów, 1 cebula, 10 pieczarek (w sezonie borowików), 2 plasterki wędzonej wiejskiej szynki, 1 łyżka tartego żółtego sera Gouda, 2 łyżki oleju, sól, pieprz, świeży koperek.

Wykonanie: pomidory sparzyć, umyć, ściąć wierzch. Wydrążyć miąższ. Na oleju zeszklić posiekaną cebulkę, dodać posiekane grzyby oraz miąższ pomidorów. Doprawić do smaku, wymieszać z serem i pokrojoną w kostkę szynką. Nadziewać pomidory, posypać nadzienie koperkiem.

Makaron z czosnkiem i pomidorami

Składniki: opakowanie makaronu, 4 pomidory, 4 ząbki czosnku, świeża bazylia, oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie: na rozgrzanym oleju podsmażyć wyciśnięte przez praskę ząbki czosnku, dodać pokrojone w kostkę pomidory. Kiedy pomidory wypuszczą sok, należy je dusić trzy minuty i dodać do ugotowanego i odcedzonego makaronu. W ostrzejszej wersji można do czosnku dodać jedną suszoną papryczkę. Świeża bazylia wskazana.

Ostre pomidorki

Składniki: 5 kg małych pomidorów, 200 g kopru, 60 g korzenia chrzanu, 4 małe papryczki chilli, liście czarnej porzeczki, zalewa z wody i soli.

Wykonanie: umyte pomidory układać w kamionkowym garnku przekładając koprem, wiórkami chrzanu i liśćmi porzeczki. Powkładać papryczki. Zalać zalewą.

Pomidory z bazylią

Składniki: 4 duże pomidory, 1 opakowanie fety, oliwa, ocet winny, bazylia, pierz, sól

Wykonanie: pomidory pokroić w plastry i na talerzu nałożyć na nie plastry fety. Skropić oliwą, octem winnym, doprawić solą z pieprzem, ozdobić bazylią.

Pomidory z fetą można wzbogacić oliwkami i pikantnymi kaparami, które zaostrzą smak sałatki. Ser feta można zastąpić bryndzą lub bardzo modnym ostatni serem bałkańskim. Pomidory z bazylią najlepiej podawać z gruboziarnistym chlebem i masłem czosnkowym.

Rybna w kociołku

Składniki: 60 dag oczyszczonych ryb słodkowodnych, 1 cebula, 1 zielona papryka, 2 pomidory, pół strączka ostrej papryczki, 1 łyżka słodkiej papryki w proszku, sól.

Wykonanie: jest bardzo proste. Najpierw w kociołku przez 30 minut gotujemy drobno pokrojoną cebulę, dodajemy ryby, paprykę pokrojoną w kostkę. Na pięć minut przed końcem gotowania dodajemy obrane ze skórki pomidory, ostrą paprykę i sól.

Suszone pomidory

To znakomity dodatek do sałatek, zup i warzyw na gorąco. Możemy je posiekać, dodawać w całości lub miksować. Wtedy są świetnym dodatkiem do zup i sosów.

Z połówek pomidora należy usunąć mokre części nasienne. Następnie ułożyć pomidory na blasze rozcięciem do góry. Piec w piekarniku nagrzanym do 100 st. C., aż będą ususzone, ale elastyczne. Pod koniec suszenia dobrze jest posypać pomidory ulubionymi przyprawami. Jedną partię bazylią, drugą suszonym czosnkiem, trzecią koperkiem, czwartą drobniutko posiekanymi kaparami.

Węgierska zupa gulaszowa

Składniki: 1 kg wołowiny, 3 dojrzałe pomidory,1 czerwona papryka, 2 cebule, 3 marchewki, węgierska przyprawa do gulaszu, 1 puszka czerwonej fasoli, ziemniaki, sól, pieprz, czerwona słodka i ostra papryka, oliwa.

Wykonanie: mięso pokroić, oprószyć pieprzem, obsmażyć na oliwie, żeby puściło sos. Przełożyć do garnka, zalać wodą i gotować. Na oliwie podsmażyć pokrojoną cebulę. Dodać do mięsa razem z pokrojoną paprykę i marchewką. Pogotować, dodać pomidory i przyprawę do gulaszu. Na końcu wrzucić ziemniaki pokrojone w kostkę i odsączoną fasolę i doprawić do smaku ostrą i słodką papryką.

Zupa pomidorowa

Składniki: 25 dag wołowiny z kością, 2 słoiki kiszonych pomidorów, 2 litry wody, sól, pieprz, 1 szklanka śmietany 18%, ryż lub makaron.

Wykonanie: Zalać mięso z kością wodą, dodać łyżeczkę soli, gotować przez 30 minut. Kiedy mięso będzie miękkie, wlać pomidory ze słoików i gotować kolejne 30 minut.

Wyjąć mięso, zupę przetrzeć przez sito. Do kubeczka wlać śmietanę, zahartować ją kilkoma łyżkami gorącej zupy, wymieszać, zaprawić zupę. Doprawić solą z pieprzem. Podawać z makaronem lub ryżem ugotowanym na sypko.