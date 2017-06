Co w restauracjach piszczy?

50 pizz na godzinę

Jarek Sak, szef kuchni w Trybunalska City Pub, otworzył w restauracyjnym patio pizzerię. W jej centrum zobaczycie potężny piec opalany drewnem. - Zbudowano go ze specjalnego kamienia, sprowadzonego z Włoch. Dopiero się go uczę, ale już mamy rekord. W ciągu godziny wypiekłem 50 pizz - mówi Jarosław Sak.

To drugi piec opalany drewnem na Starym Mieście. Pierwszy znajduje się w Gran Cafe Santos przy ul. Grodzkiej (naprzeciwko placu Po Farze). Pizzeria działa zaledwie kilka dni, ale już odbyła się tu premiera pizzy po lubelsku. Co to za pizza? - Jak to co, pizza z cebulą i makiem. Zupełnie nowa, totalnie pyszna, skradła nasze serca. Zapraszam - mówi Jarosław Sak.

Po meksykańsku w Oto Ivo

Włoska restauracja Oto Ivo ma ogród w sąsiedztwie Teatru Starego. Wejście od ulicy Jezuickiej prowadzi do nowego menu, które jest smaczne, zielone i klimatyczne. - W naszym ogrodzie czeka na was Mexican Street Food - mówi Ivo Violante.

Co można zjeść w ogrodzie? Soft tacos kosztuje 20 zł, flautas 21, Tostadas de Pescado 25. Dania są ogniste, w większości oparte na szarpanej wołowinie.