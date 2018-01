Co w restauracjach słychać? Anuszik Bar i Willa Filiks

Wężymord w Nałęczowie

Skorzonera, inaczej wężymord. Jak ja się cieszę, że dania z wężymordem wchodzą do karty w Willa Filiks w Nałęczowie. Wężymord się wije w ziemi, ma powyżej pół metra długości, trudno go wyciągnąć w całości. Ma czarną, aksamitną skórkę, w środku jest biały i soczysty.

Wężymord ma smak podobny do szparagów, najlepiej go ugotować i podać polany masłem z tartą bułką. Agnieszka Filiks kroi wężymorda, panierują i zapieka na chrupiąco. Okazuje się, że to wykwintny dodatek do dań. My zjedliśmy go z cielęciną na gołąbku z kaszy jaglanej.