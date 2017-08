Co warto zjeść na Gryczakach 2017?

Zanim Karol Okrasa złamie na XV jubileuszowym festiwalu kaszy Gryczaki przepis na troć spaloną sianem z sałatką z kaszy gryczanej oraz krem ziemniaczany z popcornem gryczanym i wędzoną papryką podpowiadamy, co warto spróbować na stoiskach, zagrodach smaku i pokazach kulinarnych w Janowie Lubelskim

Festiwal kaszy w Janowie Lubelskim ma się coraz lepiej. Niestrudzony duet Barbary Nazarewicz, szefowej Muzeum Regionalnego i Łukasza Drewniaka, dyrektora Janowskiego Ośrodka Kultury i całego festiwalu sprawi, że w sobotę i niedzielę (12 i 13 sierpnia) w Parku Misztalec mogą się pojawić tłumy.

Tegoroczny pokaz gotowania poprowadzi po raz trzeci Karol Okrasa. Gwiazdy lubią kaszę, na festiwalowej scenie gotowali: Maciej Kuroń (2003, 2006), Karol Okrasa (2004, 2005), Bożena Dykiel (2006), Grzegorz Russak (2007), Dariusz Gnatowski (2008), Theofilos Vafidis z programu „Europa da się lubić” (2009), Ewa Wachowicz (2010), Paolo Cozza (2011), Grzegorz Łapanowski (2012), Mariusz Nowicki i Andrzej Bryk (2013), Charles Daigneault – finalista programu „MasterChef” (2014), Sylwia Biały – finalistka Hell’s Kitchen Polska (2015), Mariusz Nowicki, Mistrz Polski, Litwy i Świata w grillowaniu (2016).

Co ich do Janowa Lubelskiego ciągnie? A to, że na Ziemi Janowskiej przetrwały jeszcze pierwotne technologie: kiszenie, fermentacja, pieczenie w glinianych naczyniach, wędzenie ryb w żelaznych skrzynkach, zwanych kopciuchą. Oto 10 przysmaków, których warto poszukać na festiwalu.

Gołąbki z kaszą gryczaną

Pikantne, z dużą ilością grzybów leśnych i kaszą gryczaną oczywiście.