Konkurs kulinarny na nowy smak Lublina

Potrawa regionalna, a może napój? Co będzie nowym smakiem Lublina. Wyzwanie podjęło pięć Miejsc Inspiracji: Pub u Szewca, Hotel Alter, Hotel Ilan, Hades Szeroka i Kawiarnia Między Słowami. Szefowie kuchni już opracowali recepturę konkursowych potraw (lub napojów), a w sobotę będą przygotowywać je na scenie obok Trybunału Koronnego.

Nadawany przez Urząd Miasta Lublin tytuł Miejsce Inspiracji przyznawany jest hotelom, restauracjom i lokalom, które poza świadczeniem podstawowych usług, zapewniają swoim gościom emocje i wrażenia związane z poznawaniem i doświadczaniem dziedzictwa i atmosfery Lublina.

– Lublin należy doświadczać wszystkimi zmysłami. Dlatego to właśnie Miejsca Inspiracji zaprosiliśmy do udziału w konkursie na nowy smak miasta. Chcemy, by zwycięska potrwa weszła na stałe do menu lubelskich lokali i rozsławiała miasto tak jak kwaśnica Podhale. A skoro Lublin jest stolicą cydru, to będziemy gotować właśnie na cydrze – podkreślają organizatorzy imprezy.

Finałowa rywalizacja kucharzy rozpocznie się o godz. 13. Pokaz „live cooking” poprowadzą Kinga Burzyńska, dziennikarka TVN i lubelski bloger kulinarny Dawid Furmanek.

– Nie zdradzę wszystkich potraw, ale narobię apetytu, mówiąc, że gotować będziemy m.in. kaczkę marynowaną w cydrze i wytrwane naleśniki gryczano-cydrowe. Nadamy też zupełnie nowy świeży smak Lemoniadzie Lubelskiej. Będzie smacznie i orzeźwiająco – zapowiada Dawid Furmanek.

W sobotę konkursowe potrawy i napoje znajdą w ofercie Miejsc Inspiracji, czyli każdy będzie mógł ich spróbować i zdecydować, który smak powinien rozsławić Lublin. Dania będzie można znaleźć w menu restauracji i hoteli biorących udział w rywalizacji.

LUBELSKIE ŚWIĘTO MŁODEGO CYDRU - program

Godz. 11-18, Stare Miasto – Gra miejska i wielki jabłkowy piknik. Będzie można spróbować polskich cydrów naturalnych, zrobić zakupy w cydrowym sklepie, zobaczyć, jak się tłoczy sok z jabłek i zrobić sobie zdjęcie w Photo Busie,

godz. 12, Rynek – Rozbicie beczki młodego cydru. Wielka degustacja i uroczysta parada.

godz. 13-17, Rynek – Live cooking. Finał konkursu kulinarnego dla Miejsc Inspiracji.

godz. 18-22, Błonia pod Zamkiem – koncert finałowy trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata. Wystąpią: Maja Koman, Krzysztof Zalewski Solo Act i Monika Brodka, a podczas finału wieczoru Natalia Przybysz, Natalia Grosiak, Monika Brodka (gość specjalny), Krzysztof Zalewski i dyrektor artystyczny projektu Tymon Tymański zagrają nowe aranżacje kultowych utworów The Beatles z płyty „The White Album”.