Łatwo je zrobić, są tanie i sycące. 7 dań na styczeń z regionalnymi akcentami

Zaczynamy od bigosu, narodowej potrawy polskiej. Do bigosu, jak i do pozostałych dań, warto zainwestować w dobry żeliwny garnek, w którym potrawy dochodzą smaku po wyłączeniu palnika. Ważne, by garnki miały w środku trwałą emalię.

Bigos staropolski

Składniki: 3 kg kapusty białej, 1 kg kiszonej, 40 dag wędzonego boczku, 50 dag łopatki, 40dag wołowiny, 40 dag kiełbasy myśliwskiej, 1 litr bulionu, pół kg cebuli, 4 winne jabłka, 10 dag suszonych grzybów, 10 dag wędzonych śliwek, 10 dag koncentratu pomidorowego, pieprz, sól, jałowiec, majeranek, kieliszek wódki, pół litra wina.

Wykonanie: do dużego garnka o grubym dnie wrzucić poszatkowaną kapustę białą i kiszoną, zalać bulionem i dusić pod przykryciem. Mięso i wędlinę pokroić w kostkę, smażyć kolejno na patelni i dodać do kapusty. W rondelku ugotować namoczone grzyby, potem pokroić je w paski i dorzucić do garnka. Dodać kolejno posiekane śliwki, jabłka, koncentrat, przyprawy. Gotujący się bigos podlewamy winem i wódką.

Gotujemy 4 godziny. Następnego dnia próbujemy i gotujemy na małym ogniu godzinę. I tak przez cztery dni.

Gołąbki z tartych ziemniaków

Składniki: 1 główka kapusty, 2 kg ziemniaków, 1 cebula, 2 łyżki masła lub smalcu, 1 jajko, 200 g kaszy manny lub kaszy jęczmiennej drobnej, 200 g kaszy manny, 1 łyżka soli, 1 łyżeczka pieprzu.

Wykonanie: sparzyć główkę kapusty, ziemniaki zetrzeć na tarce, wcześniej zaparzyć kaszę. Do startych ziemniaków dodać jajko, cebulę, sól, pieprz i zaparzoną kaszę. Wyrobić ciasto. Przygotowane ciasto zawijać w liście kapusty i układać w garnku. Zalać wrzącą wodą. Gotować 1,5 godz. na wolnym ogniu. Gołąbki podawać z tłuszczem lub sosem grzybowym.

Kasza gryczana zapiekana z grzybami

Składniki: 2 szklanki kaszy gryczanej palonej, 2 kostki bulionu grzybowego, 50 dag grzybów mrożonych, 2 cebule, olej rzepakowy, sól, pieprz.

Wykonanie: kaszę ugotować na sypko z bulionem grzybowym. Umyte grzyby pokroić na duże kawałki, odparować na rozgrzanej patelni. Dodać olej i obsmażyć. Na oleju zeszklić posiekaną cebulę. Kaszę wymieszać z grzybami i cebulą, doprawić solą z pieprzem i przełożyć do żaroodpornego naczynia wysmarowanego olejem. Piec 15 minut w temperaturze 180 stopni. Następnie zdjąć pokrywę i zostawić jeszcze na kwadrans. Przed podaniem skropić olejem.

Kapuśniak po lubelsku

Składniki: 25 dag kiszonej kapusty, pół szklanki kaszy gryczanej, 2 cebule, pół selera, 2 marchewki, 2 pietruszki, pół kg żeberek, 2 suszone grzyby, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 6 jagód jałowca, listek, ziele, sól, pieprz, łyżeczka cukru, 1 łyżka masła, 2 łyżeczki mąki.

Wykonanie: namoczone na noc grzyby zalać szklanką przegotowanej wody, ugotować. Obrane warzywa zalać wodą, dodać żeberka, przyprawy, ugotować. Miękkie warzywa wyjąć z wywaru. Posiekaną kapustę włożyć do rondla, zalać przecedzonym wywarem. Gotować 40 minut. Dodać kaszę, pokrojone w paseczki grzyby, wywar z grzybów, mięso z żeberek. Pogotować, dodać pokrojone warzywa, koncentrat, sól i cukier na smak. Zaprawić zasmażką z masła i mąki. Zimowy kapuśniak najlepiej smakuje z kartoflami ze skwarkami, podanymi na oddzielnym talerzu.

Węgierski kociołek

Składniki: 1 kg wieprzowiny, 2 łyżki smalcu, 3 cebule, 3 ząbki czosnku, 1 czerwona papryka, kilka pieczarek, sól, czarny pieprz, słodka papryka w proszku, pieprz ziołowy, pół szklanki kwaśnej śmietany. Zamiast talerzy: 4 małe, okrągłe chlebki razowe.

Wykonanie: wieprzowinę, najlepiej karkówkę, obrać z błon i pokroić na większe kawałki. W kociołku rozpuścić smalec i obsmażyć mięso na ostrym ogniu, podlać wodą. Wsypać 3 łyżki słodkiej czerwonej papryki, rozprowadzić, chwilę dusić, dodać pokrojoną w kostkę cebulę, czerwoną paprykę i pieczarki. Doprawić solą, czarnym i ziołowym pieprzem, przykryć i dusić godzinę. Po godzinie spróbować, doprawić roztartym czosnkiem, ewentualnie dodać cebuli. Dusić dwie godziny. Z chlebków wyjąć miąższ, napełnić je gulaszem, ozdobić każdą porcję łyżeczką kwaśnej śmietany.

Wykwintna zupa porowa

Składniki: 2 duże pory, pół kg ziemniaków, 2 łyżki masła, 2 cebule, 1 l bulionu, pół szklanki kwaśnej śmietany, sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Wykonanie: w garnku rozgrzać masło, wrzucić pokrojone w cienkie plasterki pory i cebulę. Dusić do miękkości na niewielkim ogniu, podlewając niewielką ilością wody. Następnie dodać bulion, pokrojone w kostkę ziemniaki i gotować 15 minut. Zdjąć z ognia, doprawić solą i pieprzem oraz świeżo startą gałką muszkatołową. Po 3 minutach zaprawić wymieszaną z kilkoma łyżkami zupy śmietaną. Zupę z porów można posypać serem i zapiec.

Zupa pana Twardowskiego

Według legendy gęsta zupa z soczewicy była ulubioną potrawą pana Twardowskiego. Szlachecka polewka nie mogła obejść się bez kilku łyżek piwa, którym zupę zaprawiano.

Składniki: 1,5 litra bulionu wołowego, 20 dag boczku, 25 dag brązowej soczewicy, 1 cebula, 2 marchewki, pół selera, listek laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, 3 łyżki jasnego piwa, 2 łyżki mąki, masło.

Wykonanie: na patelni zeszklić boczek z cebulą. Marchew i seler pokroić w kostkę, zalać wodą, dodać przyprawy, zagotować. Dodać boczek z cebulą. W oddzielnym garnku ugotować soczewicę, odlać wodę, wypłukać. Do zupy dodać soczewicę i bulion. Zagotować. Zaprawić 3 łyżkami jasnego piwa. Na maśle podsmażyć mąkę, dodać do zupy.

Podawać w miseczkach. Można posypać zieloną pietruszką.