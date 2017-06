Na co zamienić mięso? 10 przysmaków, których musisz spróbować w czerwcu

W czerwcu na warzywniakach jest świeżo, sezonowo i lokalnie. Jeszcze są szparagi, dojrzewają czereśnie na pierogi, a rzodkiewka do sałat i twarożku jest najsmaczniejsza. Soczysta fasolka szparagowa z masłem i bułką zachwyca smakiem dzieciństwa, a pierwsze kurki w śmietanie z młodymi ziemniakami oddam za najlepszy stek z grilla

Czerwiec to także idealny czas na odstawienie mięsa. Obfitość owoców i warzyw plus pierwsze grzyby i dobre młode ziemniaki skłaniają ku diecie owocowo-warzywnej, która - w skrócie - oczyści organizm z toksyn i poprawi nasze samopoczucie. W dodatku dania warzywne dodają energii. Oto 10 smacznych i zdrowych propozycji.

Botwina czyli chłodnik

Składniki: pęczek botwiny, pęczek rzodkiewek i pęczek koperku. 3 ogórki gruntowe, litr kefiru, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, 1 łyżka cukru, 1 cytryna, szczypiorek.

Wykonanie: umyć botwinkę, posiekać razem z buraczkami. Przełożyć do garnka, dodać łyżkę cukru, gotować 5 minut, schłodzić. Obrane ogórki i rzodkiewkę pokroić w drobną kostkę, dodać do wywaru razem z pokrojonym koperkiem i roztartym czosnkiem. Dosłodzić, dodać sok z cytryny, wszystko dobrze wymieszać. Zalać kefirem, obficie posypać szczypiorkiem. Odstawić do lodówki na kilka godzin, niech się przegryzie.

Bób najlepszy z wody

Najlepiej gotować go w osolonej wodzie przez 3 minuty, żeby był ale dente. Można posypać go na talerzu świeżo zmielonym pieprzem. Gdy chcemy zrobić z bobu drugie danie, na patelni rozpuszczamy masło, podsmażamy drobno posiekaną cebulę, dodajemy kilka ząbków posiekanego czosnku i dużo zielonego koperku. Wrzucamy bób, mieszkamy i podajemy z młodymi ziemniakami.

Czereśnie i pierogi

Składniki: klasyczne ciasto na pierogi, 50 dag czereśni, pół kostki masła, 1 opakowanie śmietany, cukier, cynamon.

Wykonanie: z rozwałkowanego ciasta wykrawać szklanką krążki. Na każdą porcję nakładać po kilka połówek czereśni. Zlepić, ugotować w osolonej wodzie. Na talerzach polać roztopionym masłem, posypać cukrem i cynamonem. Podawać ze śmietaną.

Fasolka szparagowa

Składniki: 25 dag fasolki, łyżka podpieczonych orzeszków piniowych, łyżka namoczonych drobnych rodzynek, 1 mała cebula pokrojona w kostkę, 1 łyżka posiekanej natki pietruszki, 4 łyżki oliwy, grubo mielony kolorowy pieprz.

Wykonanie: fasolkę ugotować. Na oliwie powoli zeszklić cebulę. Dodać fasolkę, rodzynki i orzeszki. Wymieszać, dusić kilka minut. Doprawić pieprzem i zieloną pietruszką. Fasolka świetnie smakuje solo, jest bardzo smacznym dodatkiem do mięs.

Groszek w strąkach

Na targu i w sklepie można kupić duże strąki zielonego groszku. To doskonały dodatek do mięs. Wystarczy go blanszować, następnie podsmażyć na maśle.

Strąki groszku po blanszowaniu doskonale sprawdzą się w sałatkach łączonym z mięsem. Na przykład z plastrami wołowiny na zimno. Zielony groszek w strąkach pasuje do makaronów.

Młode ziemniaki

Najlepsze są z kwaśnym mlekiem. Ale z zapiekance też są bardzo dobre.

Składniki: kilogram młodych ziemniaków, 1/2 łyżki soli, 1/2 łyżki pieprzu, 1 łyżka masła, 1/2 kg sera lub bryndzy, 1 szklanka śmietany, 2 jajka.

Wykonanie: ugotować ziemniaki w mundurkach. Oczyścić, duże pokroić, posolić, posypać pieprzem. Kłaść cienką warstwą w naczyniu, dodać masło, posypać serem albo bryndzą i polać śmietaną. Tak przygotować 2-3 warstwy, z tym, żeby ostatnia warstwa była z ziemniaków. Polać z wierzchu śmietaną, nakryć przykrywką i dusić w piekarniku 30-40 minut. Na koniec przykrywkę na 5-10 minut zdjąć, żeby górna warstwa ziemniaków się zarumieniła.

Ogórki małosolne na soljankę

Składniki: 1,5 kg kury, 25 dag karczku, 1 cebula, 2 marchewki, 1 pietruszka, 4 ziemniaki, 4 kiszone ogórki, listek laurowy, sól, pieprz, chili, lubczyk, 1 łyżka mąki, 1 łyżka masła, pół szklanki kwaśnej śmietany.

Wykonanie: zalać mięso zimną wodą, dodać listek bobkowy, pieczoną cebulę, sól, pieprz. Ugotować esencjonalny bulion. Na maśle podsmażyć warzywa i ziemniaki pokrojone w plastry. Dodać do garnka z przecedzonym bulionem. W małej ilości wody udusić plasterki kiszonych ogórków. Dołożyć do zupy wraz z kawałkami mięsa. Zaprawić śmietaną i mąką. Zagotować. Przyprawić lubczykiem i chili.

Rabarbar

Składniki: 2 kg rabarbaru, 2 główki czosnku, 2 ostre czerwone papryki, 10 słodkich papryk, szklanka cukru, 2 łyki soli, 2 łyżki oleju, 1 łyżka 10% octu.

Wykonanie: rabarbar obrać ze skórki. Paprykę zemleć w maszynce. Dodać sól, cukier, olej. Gotować 20 minut na wolnym ogniu, dodać roztarty czosnek z octem, gotować 10 minut. Wlać do wyparzonych słoiczków. Zapasteryzować.

Rzodkiewka

Najlepsza jest na chlebie z masłem. Rzodkiewki dodaje się do twarożku, chłodnika, sałatek i sosów jogurtowych. W restauracjach na topie jest młoda rzodkiewka z łodyżkami. Krojoną na pół smaży się na maśle i podaje do mięs. Najnowsza moda to rzodkiewki kiszone, które kisi się tak samo jak ogórki małosolne.

Szparagi z rokpolem

Składniki: 1 pęczek szparagów zielonych, 1 łyżka masła, 10 dag sera pleśniowego, 2 szklanki śmietany, sól, pieprz.

Wykonanie: zielone szparagi wrzucić na wrzątek. Gotować kilka minut do miękkości. Wyjąć łyżką cedzakową, wrzucić do naczynia i wymieszać ze stopionym masłem, aby były dokładnie oklejone. Na tarce zetrzeć ser, wrzucić do garnka, wlać słodką śmietankę, postawić na ogniu i delikatnie mieszając, zagotować. Doprawić solą z pieprzem.