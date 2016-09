Najlepsi szefowie kuchni w woj. lubelskim. Kim są laureaci konkursu Good Chef?

- Szefowie wydobyli z mięsa czysty smak, bardzo dobrze dobrali lokalne składniki - dodaje Along Yim, pierwsza dama kuchni azjatyckiej, która specjalnie przyleciała z Seulu, żeby gotować na festiwalu i sędziować w konkursie. Co ugotowali zwycięzcy?

- Moje gratulacje dla wszystkich nominowanych. Zawodnicy mieli na przygotowanie potraw tylko 30 minut, a mimo to poziom dań przygotowanych w oparciu o wieprzowinę rasy puławskiej i produkty sygnowane Marką Lubelskie był bardzo wysoki - mówi Jean Bos, szef kuchni restauracji Eco w Hotelu Agit, który przez kilkanaście lat gotował dla króla Belgi, a w konkursie był przewodniczącym komisji sędziowskiej.

Rozciągnąłem na kawałku mięsa. Piec miałem już rozgrzany, 180 stopni, 5 minut, 200 stopni 5 minut, szybkie podwędzenie sianem i lawenda. Idealnie, w punkt - śmieje się Piotr Wójcik. Do schabu dołożył proste dodatki: cebulę piklowaną, karmelizowane gruszki, prosty szpinak i kremowe puree z dyni z serem. - Wykończyłem mocnym sosem powstałym z redukcji dwóch sosów, które zostały z cebuli i gruszki. Prosto, szybko. I czysty smak - dodaje Wójcik.

Agnieszka Filiks, Szef Kuchni Regionalnej i Artur Góra, III miejsce w konkursie (fot. Michał Patroń / materiały Europejskiego Festiwalu Smaku)

Szef Kuchni Regionalnej Agnieszka Filiks

Jedyna kobieta wśród doborowego składu. Zajęła drugie miejsce w konkursie i dostała od komisji tytuł Szef Kuchni Regionalnej. Za szacunek dla sezonowych i lokalnych produktów, za kwiaty na talerzu.

- Kiedy ogłoszono, że weszłam do finału i staję do walki z Piotrem Wójcikiem z restauracji Sarzyński i Arturem Górą z restauracji BelEtage w IBB Grand Hotel Lublinianka, oniemiałam. Bardzo bałam się, że sobie nie poradzę. Za chwilę podszedł do mnie Jean Bos i powiedział, że podniosłam bardzo wysoko poprzeczkę - cieszy się Filiks.

Co przyrządziła? - Rozklepałam schab, natarłam solą i pieprzem, ziołami. Zrobiłam panierkę z serem, zwinęłam schab w roladkę. Obsmażyłam. Przesmażyłam mirabelki, zrobiłam kuleczki z dyni i jabłek. Dalej sos na bazie miodu. Było mi mało. Szybko zrobiłam uszka z kaszą gryczaną i boczkiem, żeby podkręcić danie na talerzu - śmieje się Agnieszka Filiks.