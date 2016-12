Nalewki na góralską nutę. 5 Turniej Nalewek Domowych Gminy Konopnica

W tym roku organizatorzy wprowadzili 3 kategorie zgłaszanych nalewek: nalewki wytrawne, nalewki słodkie oraz nalewki myśliwskie; wytwarzane przez myśliwych. Nalewki należy dostarczyć na miejsce (Dom Kultury, Motycz 36, telefon: 669 804 010) do godziny 16.

Podczas 5 edycji nalewki oceni kapituła w składzie: Ryszard Góra, burmistrz Bełżyc, robi nalewki od 30 lat, Jerzy Rogalski, aktor Teatru Osterwy, ocenia nalewki na Europejskim Festiwalu Smaku oraz Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego. W programie turnieju spektakl Stacji Teatr „Pierwsza lepsza”, warsztaty i rozmowy o nalewkach oraz koncert Kapeli Górali.

W 2003 roku do Lublina przyjechali Piotr Bikont i Robert Makłowicz, żeby ocenić kilkadziesiąt nalewek na pierwszym polskim konursie. Rok później w Domu Architekta SARP w Kazimierzu Dolnym pojawili się ponownie. Dołączył do nich Krzysztof Cugowski. Tak zaczęła się historia renesansu polskich nalewek, które były symbolem kultury gościnności w dworach i dworkach do 1939 roku.

Dziś turnieje nalewek w Lublinie należą do najważniejszych w Polsce. Powoli dołącza do nich turniej konopnicki: swoje nalewki zgłaszają tu pasjonaci z całej Polski. Co ich przyciąga?

- Niezwykła, rodzinna atmosfera. Każdy czuje się tu jak w domu - mówi Marek Dyrka, jeden z mistrzów polskich nalewek, który co roku prowadzi w Domu Kultury w Motyczu warsztaty z wytwarzania nalewek zdrowotnych. Jak twierdzi ks. Tomasz Lewniewski, proboszcz kazimierskiej fary, dobroć nalewek pochodzi od dobroci ludzi, którzy je przygotowują. - Nikt, kto miłuje nalewki, kulturę, tradycję o nalewkach nie powie złego słowa - dodaje Jan Babczyszyn, prezes Polskiej Akademii Smaku.