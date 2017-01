Niewielka restauracja została otwarta w zeszłym tygodniu. W ofercie zapiekanki, hot-dogi oraz pizza.

– Staramy się, by nasze dania powstawały z jak najlepszych składników – mówi Damian Farotimi, właściciel restauracji.

W Lublinie to już jego druga restauracja. Pierwszy lokal z zapiekankami i pizzą otworzył przy ul. Bernardyńskiej. W nowym miejscu postanowił poszerzyć menu.

– Klienci często nas pytali o dobre hot-dogi. Takie, jakie można było kupić dawniej – mówi Farotimi. – Burgery i kebaby znajdziemy na każdym kroku, a o smacznego hot-doga z dobrymi składnikami naprawdę trudno.

Przy ul. Kołątaja do wyboru mamy pięć rodzajów hot-dogów, w cenie od 9,50 do 12 zł. Oprócz bułki z parówką można tu dostać zapiekanki, m.in. z oscypkiem czy szpinakiem (od 9,50 do 16,50 zł). Pizza, bez względu na rodzaj, kosztuje 27,50 zł. Od poniedziałku do środy lokal otwarty jest w godz. 10 -22, o dwie godziny dłużej otwarte jest w czwartek i piątek. W sobotę można tam gościć od południa do godz. 01.00, a w niedzielę między godz. 12 a 22.