Przepisy na koktajle od Marka Posłusznego, mistrza świata barmanów

Jest trzykrotnym Mistrzem Świata IBA. Żongluje i miesza drinki, robiąc widowiskowe show. Potrafi oszukać grawitację. Marek Posłuszny ma dla was autorskie przepisy na letnie drinki i koktajle

Jest Mistrzem Świata największej organizacji barmańskiej International Bartenders Association (IBA). Specjalizuje się w stylu „flair”. Co to znaczy? Przyrządzenie koktajlu jest widowiskiem, barman żongler rzuca shakerami i butelkami, używa świateł i dymów.

Podstawowym składnikiem zdrowych koktajli są owoce, zielone liście lub zioła i woda. Zmiksowany napój jest szybko i łatwo przyswajalny przez organizm. Dostarcza składniki, które poprawiają odporność. Liczy się błonnik i chlorofil, który wymiata z organizmu toksyny i wolne rodniki.

Shaker i blender

Barmański shaker to bardzo pożyteczne narzędzie w kuchni. Nie dość, że przygotujemy w nim smaczny napój to jeszcze przyda nam się do mieszania musów, jogurtowych drinków, a nawet ciasta na naleśniki. Kupując, starajcie się wybrać profesjonalne urządzenie.

Do zdrowych koktajli najlepiej zaopatrzyć się w stojący blender, zwany blenderem kielichowym. Do dzbanka wrzucamy potrzebne składniki, naciskamy przycisk i gotowe. Na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego urządzenia? Liczy się pojemność dzbanka (powyżej litra) oraz moc silnika (500 W).

Zdrowie z ogrodu

W liściach buraków, natce pietruszki czy selera kryją się prawdziwe skarby na zdrowie. Wystarczy wrzucić je do blendera, dodać wody i gotowe.

Zielone koktajle są na topie. Szczególnie takie, w których owoce łączymy z zielonymi warzywami i ziołami. I wcale nie chodzi tu o korzeń pietruszki, marchewki czy buraka. Chodzi o ich liście, które zwykle lądują w koszu lub na kompostowniku. W liściach buraków, natce pietruszki czy selera kryją się prawdziwe skarby na zdrowie.

Podstawowym składnikiem zdrowych drinków i koktajli są owoce, zielone liście lub zioła i woda. Zmiksowany napój jest szybko i łatwo przyswajalny przez organizm.

Lekarze podkreślają, że są proste i szybkie w przygotowaniu, co w dzisiejszym świecie jest ich największym atutem. Koktajle to tak naprawdę surowy, nieprzetworzony pokarm, wypełniony witaminami i mikroelementami.

Botwinka czy koperek

Koktajl z botwinki, koperku i chilli jest bardzo smaczny i wartościowy. Jeśli dodamy do niego jogurt, otrzymamy fantastyczny chłodnik. Polecamy koktajle karotenowe, oparte na marchwi połączonej z owocami i ziołami. Koktajl z buraków, selera i czosnku oczyszcza krew, podnosi odporność i zabezpiecza przez infekcjami. Można powiedzieć, że to król koktajli.

Łasuchom polecamy koktajl paprykowo-pomarańczowy, do którego może dodać świeży estragon czy rozmaryn. Orzeźwia i świetnie smakuje. Warto pamiętać o koktajlach, w których z owocami łączymy liście szpinaku. Poza ziołami dobrym dodatkiem do koktajli są kiełki, otręby, ziarna zbóż, suszone owoce a nawet płatki zbożowe. A oto autorskie przepisy Marka Posłusznego przygotowane dla firmy BRAUN producenta blenderów.

Green Garden

Składniki: 5 plasterków ogórka, jedna gałązka rozmarynu, 15 ml soku z cytryny, 10-15 ml syropu ogórkowego, Top up: woda gazowana. Szkło typu highball. Dekoracja: plaster ogórka oraz rozmaryn. Lód: kruszony.

Wykonanie: w wysokim szkle za pomocą muddlera ugniatamy plasterki ogórka, przetarty w rękach rozmaryn wrzucamy do środka, dodajemy lód, a następnie wlewamy wszystkie składniki do środka.

Asian Tea

Składniki: 60 ml tłoczonego soku jabłkowego, 40 ml zielonej herbaty, 4 plastry ogórka, 6 listków mięty. Szkło typu highball. Dekoracja: szczyt mięty. Lód: kostki.

Wykonanie: Wymieszaj wszystkie składniki w shakerze, przelej do wysokiej szklanki i udekoruj szczytem mięty.

Detox

Składniki: 10 listków szpinaku, 2 plasterki ananasa, 1/3 banana, 120 ml tłoczonego soku jabłkowego (opcja fit: 120 ml wody). Szkło typu highball. Lód: kruszony.

Wykonanie: zblenduj wszystkie składniki i przelej do wysokiej szklanki.

Forma

Składniki: 2 plasterki imbiru, 2 cząstki pomarańczy, 5 ml soku z limonki, 6 listków mięty, 2 łyżeczki cukru trzcinowego lub 10 ml syropu cukrowego. Top up: woda gazowana. Szkło: typu highball lub cała wydrążona pomarańcza. Dekoracja: szczyt mięty. Lód: kostki.

Wykonanie: w shakerze za pomocą muddlera ugniatamy plasterki imbiru i cząstki pomarańczy. Dodajemy kostki lodu, sok z limonki, liście mięty i cukier lub syrop. Całość shakujemy, przelewamy do wysokiej szklanki i uzupełniamy wodą gazowaną. Dekorujemy szczytem mięty.

Morning shot

Składniki: 100 ml soku pomidorowego, 4 plasterki bazylii, plaster czerwonej cebuli, plaster czerwonej papryki, 10 ml soku z cytryny, szczypta soli, 2 szczypty pieprzu mielonego, 8-10 kropli sosu Worcestershire, 4 krople sosu Tabasco. Szkło: typu highball. Dekoracja: seler naciowy. Lód: kostki.

Wykonanie: Zblenduj wszystkie składniki i przelej do wysokiej szklanki wypełnionej kostkami lodu. Smacznego.