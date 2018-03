Przepisy na Wielkanoc. Jajka w trzech smakach

Składniki: 12 jaj, 15 dag wędzonego łososia, 20 dag zielonego groszku, 20 dag pieczarek, masło, sól, pieprz.

Wykonanie: Gotujemy jaja 8 minut. Obieramy ze skorupki. Wydrążamy żółtka. Przekładamy po 4 żółtka do 3 miseczek. Dodajemy majonez. W pierwszej misce blenderujemy żółtka z kawałkami łososia. Doprawiamy pieprzem; najlepiej cytrynowym. Do drugiej wkładamy obgotowany zielony groszek przetarty przez sito, blenderujemy, doprawiamy solą z pieprzem. Do trzeciej dodajemy tarte pieczarki usmażone na maśle, blenderujemy, doprawiamy. Nakładamy farsz do jajek. Gotowe.