Przepisy na Wielkanoc. Jak zrobić świąteczny żurek?

Górale pięknie nazywają go święceliną. Wszystkie okrawki mięs świątecznych i kiełbasę oraz jajka kroją w kostkę, dodają zieleninę, 2 łyżki tartego chrzanu, zalewają kwaśnym mlekiem wymieszanym ze śmietaną.



Zazwyczaj podstawą żuru jest zakwas przygotowany własnoręcznie. Kto z tym nie zdążył, bez trudu kupi w sklepie gotowy żurek w półlitrowych butelkach. Ważne, żeby był na zakwasie, nie na kwasku cytrynowym. Możecie go przelać do garnka, podrasować czosnkiem i zostawić na noc. Żur bywał czysty „żeniaty” (na Śląsku), z dużą ilością suszonych grzybów (Sandomierz i okolice), z kwasem spod kiszonych ogórków (Kielce), ze struganym chrzanem (Podlasie). W Żukowie na Lubelszczyźnie dodaje się do żuru kawałki podsuszonego białego sera.