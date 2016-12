Ryby na wigilijnym stole i dania na świąteczny obiad

Sieliodka i kartoszka

Składniki: śledź w oleju, cebula, ogórek kiszony, jabłko, marynowany podgrzybek, ziemniak, olej, cebula.

Wykonanie: filety śledziowe pokroić na kawałki. Ugotować kartofle. Na talerzu ułożyć śledzie, obłożyć cebulą, ogórkiem kiszonym, jabłkiem pokrojonym w słupki i grzybami pokrojonymi w paski. Skropić olejem rzepakowym, doprawić solą z pieprzem. Obok śledzi położyć po dwa gorące kartofle, podane z cebulą zeszkloną na oleju.

Pieczona dorada

Składniki: 4 nieduże dorady, 4 ząbki czosnku, masło, sól, pieprz, cytryna, sok z cytryny, świeże zioła. Po 15 dag grillowanych warzyw na osobę (cukinia, cebula, papryka, bakłażan, pomidor), oliwa, wytrawne wino, papier do pieczenia.

Wykonanie: wypatroszone dorady oskrobać, obciąć płetwy, naciąć skórkę, umyć, osuszyć. Natrzeć solą i pieprzem. Do środka włożyć po jednym ząbku czosnku, masło, plastry cytryny, świeże zioła. Skropić oliwą. Każdą rybę ułożyć na osobnym papierze, skropić winem, obłożyć zgrillowanymi warzywami, zawinąć w papier. Piec 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Doradę można zastąpić inną rybą.

Jasiek z suszem

Składniki: 50 dag jak największej fasoli Jaś, sól, pieprz, listek, ziele, 2 litry kompotu z suszu.

Wykonanie: fasolę umyć i ugotować z przyprawami. Odcedzić, kiedy będzie lekko al dente. Nałożyć na talerze, zalać bardzo gorącym, przecedzonym kompotem z suszu. Na talerzu można doprawić pieprzem. Jaśka można także podać z wigilijnym barszczem. Można także podać go osobno na talerzu, posypać świeżo zmielonym pieprzem, susz podać osobno w bulionówce.



Filet drobiowy z bobem w pistacjowym sosie

Składniki: 4 filety drobiowe, 50 dag mrożonego bobu, 5 dag żurawiny suszonej, 2 dag orzechów nerkowca, sól, pieprz, jedna pomarańcza, 5 dag pistacji, 6 dag masła.

Wykonanie: piersi naciąć na kieszonkę, natrzeć solą i pieprzem. Ugotować bób, obrać z łupinek, zmielić po ostygnięciu. Posiekać żurawinę i orzechy, dodać do farszu. Wymieszać wszystko, doprawić, włożyć do kieszonek i piec 20 minut w piekarniku. Przygotowywać sos: wycisnąć pomarańczę, wlać sok na patelnię, zredukować, dodać pistacje łuskane i posiekane. Na koniec sklarować sos z zimnym masłem, zdjąć z palnika, polać piersi. Smacznego.

Ravioli z selera z jagnięciną i grzybami

Składniki: jeden seler, jeden udziec jagnięcy i gicz, 7 suszonych borowików, sól, pieprz, masło, jajko.

Wykonanie: seler obrać, pokroić na cieniutkie plastry, blanszować w osolonym wrzątku przez minutę. Udziec dusić z odrobiną cebuli, to samo z giczą. Oddzielić mięso od kości. Kroić w paski. Kości włożyć do piekarnika i zapiec. Wyjąć, dusić na maśle z czerwonym winem i namoczonymi wcześniej grzybami. Doprawić, zredukować do gęstości sosu i niepowtarzalnego smaku. Mięso posiekać, dodać posiekane grzyby z sosu, wyrobić farsz, delikatnie doprawić solą z pieprzem.

Nakładać farsz na plaster selera, nakrywać drugim, smarować podbitym białkiem i sklejać brzegi. Smażyć na maśle „lewa, prawa”, polać sosem.

Policzki wołowe trybunalskie

Składniki: kilogram obranych z błon policzków wołowych, kilka ziaren pieprzu, kilka liści laurowych i ziaren jałowca, po jednej marchewce i pietruszce, 2 łodygi selera naciowego, 1/2 małego selera, 4 cebule szalotki, 4 ząbki czosnku, 2 litry rosołu wołowego, 2 gałązki tymianku, 1 gałązka rozmarynu, 250 ml czerwonego wina, 1 łyżka koncentratu pomidorowego.

Wykonanie: policzki umyć i osuszyć Mięso obłożyć ziołami i czosnkiem, dodać liście laurowe, pieprz i jałowiec (lekko zgniecione), zalać winem i odstawić na 48 godzin do lodówki.

Warzywa umyć, obrać i pokroić w drobną kostkę. Mięso wyjąć z marynaty i osuszyć. Lekko posolić i posypać świeżo zmielonym pieprzem. Na patelni rozgrzać 3 łyżki oleju. Obsmażyć policzki ze wszystkich stron. Przełożyć do głębokiego naczynia, w którym będziemy je dusić. Na patelnie wrzucić warzywa i lekko je przesmażyć, następnie dodać do policzków. Teraz na patelnię wrzucić koncentrat pomidorowy i wlać wino z ziołami z marynowania mięsa. Zredukować o połowę i przelać do policzków. Całość zalać rosołem wołowym.

Naczynie przykryć i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 100 stopni na 10 godzin - najlepiej policzki przygotować na wieczór i wstawić do piekarnika. Wyciągnąć delikatnie z wywaru, w którym się dusiły, wywar przelać do garnka. Zredukować o 1/3, doprawić do smaku solą i pieprzem. Sos gotowy.