Tradycja i rodzina. Świąteczne przepisy od Macieja Boruckiego

Śledź w czarnej porzeczce i jesiotr z grilla na Wigilię, indyk w chrzanie z kaszą i żurawiną na świąteczny obiad. To propozycja Macieja Boruckiego, jednego z najlepszych szefów kuchni w Lublinie. Z jego autorskimi przepisami część bożonarodzeniowych dań możecie przyrządzić jeszcze ciekawiej.

Maciej Borucki: zawsze uśmiechnięty i nieskazitelnie ubrany, gdy pracuje w kuchni. Jeden z najlepszych speców od ryb i owoców morza w naszym regionie. Jego talent zaintrygował Magdę Gessler, kiedy w Czarciej Łapie zrobiła swoją rewolucję. Zwolennik świeżej, sezonowej i regionalnej kuchni interpretowanej w zgodzie z najnowszymi trendami europejskiej kuchni.

Wigilia? - To tradycja i to rodzina - mówi krótko.

• Jak pan pamięta Wigilię z dzieciństwa?

– Była to bardzo tradycyjna Wigilia. Proste, aromatyczne potrawy. Mimo prostoty, smakowały nadzwyczaj uroczyście. Na przystawkę były śledzie z olejem lnianym i cebulą. Po nich jedliśmy czerwony barszcz z uszkami, potem smażonego karpia z ziemniakami. Musiały być pierogi z kapustą i grzybami z wody, polane cebulą przesmażoną na oleju. W drugiej wersji opiekane na patelni. No i susz.

Na Wigilię zrobi co najwyżej jakieś ekscentryczne śledzie. Co innego same święta. Maciej Borucki zrobi pieczyste na wędlinę i coś dobrego na obiad.

Wigilijny śledź w czarnej porzeczce

Składniki: 50 dag śledzi, 35 dag cebuli, 70 dag porzeczki, 4 ziarna pieprzu, 4 ziarna ziela angielskiego, 5 listków laurowych, 70 ml oleju lnianego, 150 ml białego octu winnego, 100 ml cukru, i opakowanie francuskiej śmietany crème fracht.

Wykonanie: przyprawy (bez oleju i cebuli) i porzeczkę zalać wodą i zagotować. Kiedy marynata wystygnie, dodać cebulę i olej. Zalać kawałki śledzi, odstawić na 24 godziny. Wyjąć, wymieszać z cebulą z marynaty i śmietaną.

Jesiotr z grilla

Składniki: 4 filety z jesiotra bez skóry. Na marynatę: cytryna, musztarda, czosnek. Masło klarowane.

Wykonanie: filety posmarować marynatą, odstawić na 20 minut. Wyjąć, opłukać, osuszyć. Smażyć na patelni grillowej od strony zdjętej skóry. Zdjąć z ognia, polać klarowanym masłem, w ciągu 3 minut mięso będzie gotowe. Podać z bagietką i piklami.

Indyk w chrzanie

Składniki: 4 filety z indyka, 2 opakowania kaszy gryczanej, mały słoiczek żurawiny. Na marynatę: 30 dag tartego chrzanu, pół główki czosnku, 100 ml oleju lnianego, pieprz, tymianek, rozmaryn, sól kamienna. Na zalewę: pół litra wody, 60 dag soli kamiennej, pół główki, 2 gałązki selera naciowego, listek laurowy, ziele angielskie, pieprz.

Wykonanie: wymieszać składniki marynaty, natrzeć mięso, odstawić na 24 godziny. Wypłukać, wrzucić do zalewy, marynować 12 godzin. Podawać z kaszą gryczaną parowaną z masłem i żurawiną. Smacznego.

