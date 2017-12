Wigilijny sum. Zobacz prosty przepis

Składniki: 1 sum o wadze 1,5 kg, 1 średnia dynia, 2 cukinie, 2 bakłażany, 1 szklanka białego wina, 2 łyżki mąki, olej, oliwa, 6 jajek, sól, pieprz.

Wykonanie: rybę kroimy w dzwonka, obtaczamy w mące, podsmażamy na oleju i odstawiamy na bok. Rozmącamy jajka, dodajemy sól i pieprz, ewentualnie ulubione zioła. Jeszcze raz obtaczamy rybę w mące, zanurzamy w jajkach, smażymy powtórnie. Odkładamy na półmisek. Na tej samej patelni robimy sos.

Do tłuszczu, który został ze smażenia, wlewamy białe wino, mieszamy, zagotowujemy. Cukinię i bakłażana kroimy w plastry, skrapiamy oliwą, dajemy sól, pieprz i grillujemy. Dynię kroimy na 4 ćwiartki, wyciągamy pestki, polewamy oliwą. Wkładamy do piekarnika, pieczemy 30 minut w temperaturze 180 stopni. Wyjmujemy łyżką miąższ, ubijamy tłuczkiem do ziemniaków, dodajemy trochę oliwy.

Wykładamy porcje purée na talerze, robimy wgłębienie, w którym układamy kawałki suma. Posypujemy dużą ilością młotkowanego pieprzu, polewamy sosem winnym, dodajemy cukinię i bakłażana. Purée dyniowe można łączyć z innymi potrawami, więc można zrobić go więcej.

Warto mieć także w domu dwa rodzaje dobrej oliwy.

