150 milionów ton węgla z Bogdanki

Lubelski Węgiel „Bogdanka” wyprodukowała okrągłą, 150-milionową, tonę węgla handlowego. To efekt 35 lat fedrowania.

To kolejny symboliczny wynik lubelskiej kopalni. Niedawno spółka informowała o tym, że w Stefanowie – na jednym z trzech pól wydobywczych Bogdanki – wyjechał szybem 2,1-milionowy skip urobku. Skip to skrzynia służąca do pionowego transportu węgla surowego zdolna pomieścić jednorazowo 40 ton urobku, czyli węgla przed procesami oczyszczania w zakładach przeróbczych.

– W ciągu ponad 35 lat wyprodukowaliśmy łącznie już 150 mln ton węgla handlowego. Ta okrągła liczba pokazuje skalę działalności firmy i jej znaczenie rynkowe. Należy przy tym pamiętać, że wydobycie węgla surowego było w tym czasie odpowiednio wyższe – mówi Sławomir Karlikowski, p.o. prezesa LW Bogdanka S.A.

Do aktualnej rocznej zdolności produkcyjnej lubelska kopalnia dochodziła stopniowo. W ostatnich latach roczna produkcja węgla w Bogdance wynosiła około 9 mln ton. Zgodnie ze strategią firmy, średnio produkcja węgla w latach 2016-2025 będzie wynosić rocznie 9,2 mln ton.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedyną kopalnią wydobywającą węgiel kamienny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka prowadzi eksploatację w granicach obszaru górniczego Puchaczów V, na terenie o powierzchni 73 km kwadratowych. Posiada trzy pola wydobywcze: w Bogdance, w Nadrybiu i w Stefanowie.

Jesienią 2017 roku spółka otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin.