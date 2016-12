Prezydent w Łęcznej: "Lament bo, kobiety zwalniają się przez 500 plus? Dobrze. Płaćcie im więcej"

– Andrzej Duda, Andrzej Duda – skandowali mieszkańcy Łęcznej witając prezydenta na spotkaniu w hali sportowej Zespołu Szkół przy ulicy Jaśminowej. Podczas przemówienia do mieszkańców prezydent odniósł się do programu 500 plus. – W mediach podnoszony jest lament, że kobiety zwalniają się z pracy z powodu programu 500 plus. I bardzo dobrze. Płaćcie im więcej. 1200 złotych na kasie to za mało – argumentował prezydent.

Prezydent spotkał się też z protestującymi przeciwko reformie oświaty nauczycielami. – Powiedzieliśmy m.in. o tempie wprowadzania reformy. To jest istota tego problemu. Osobiście zaproponowałem, aby reforma dotyczyła dzieci z klas 1–4. Wówczas nauczyciele i samorządy mieliby czas przygotować się do zmian – mówi Tomasz Żuraw, dyrektor Gimnazjum w Spiczynie.

Po oficjalnej części prezydent podszedł do mieszkańców. Ludzie robili sobie zdjęcia z głową państwa, prosili o autografy. – To jest nasz prezydent. Głosowałem na niego – nie krył wzruszenia Janusz Pastuszak z Łęcznej.

Na koniec burmistrz Teodor Kosiarski zaprosił prezydenta na obchody 550-lecia Łęcznej. Andrzej Duda obiecał, że przyjedzie.