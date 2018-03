Chciał zadzwonić do drzwi, poraził go prąd. 15-latek trafił do szpitala

15-letni chłopak został porażony prądem kiedy chciał nacisnąć przycisk dzwonka do drzwi. Trafił do szpitala.

W poniedziałek w Łęcznej 15-latek został porażony prądem. Cała sytuacja miała miejsce po godzinie 16:00, na klatce schodowej w jednym z bloków mieszkalnych. Prowadzony jest tam remont klatek schodowych obejmujący m.in. wymianę instalacji elektrycznej.

Ze ścian wystają przewody elektryczne. Nastolatek wracając do domu chciał wcisnąć przycisk dzwonka do drzwi. Przycisk ten był wymontowany ze ściany i wisiał na przewodach. W momencie złapania za dzwonek młodego chłopaka poraził prąd. Według relacji świadków trwało to kilka sekund.

Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowanego do szpitala. Chłopak pozostał na obserwacji. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Teraz w dochodzeniu wyjaśnią czy remont klatki schodowej prowadzony był zgodnie z przepisami, w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu lokatorów.

Zgodnie z kodeksem karnym, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze więzienia do 3 lat.