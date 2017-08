Cofał ciężarówką, staranował dwa skutery

Co zdarzenia doszło w piątek w Ciechankach (pow. łęczyński). 25-latek ze Świdnika, kierujący ciężarówką iveco nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru cofania i doprowadził do zderzenia z dwoma skuterami.

Jak ustalili policjanci, kierująca skuterami para z gminy Puchaczów w wieku 65 i 76 lat widziała manewr. Zdążyli nawet zahamować przed cofającą ciężarówką. Kierowca jednak ich nie zauważył i najechał na skutery.

U jadących na skuterach na szczęście skończyło się na niegroźnych potłuczeniach. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem w wysokości 250 zł.

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.