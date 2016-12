Elektrownia zasilana paliwem ze zgazowanego węgla powstanie w Bogdance?

Deklaracja padła podczas sobotniej Barbórki. Minister długo zastanawiał się, czy wyjawić plan budowy. – Jest jedna na świecie elektrownia w technologii „czystego” węgla o mocy 200 MW. Aby zmniejszyć koszty transportu, być może ta elektrownia powstanie przy kopalni Bogdanka – mówił minister do górników podczas sobotnich uroczystości barbórkowych w cechowni.

Rząd ma plan budowy elektrowni o mocy 500 MW, największej na świecie zasilanej paliwem ze zgazowanego węgla, które jest uznawane za znacznie czystsze źródło energii niż spalania zwykłego węgla. Inwestycja miałaby być sfinansowana przez Enea, która jest większościowym udziałowcem LW Bogdanka.

Na czym polega technologia zgazowanego węgla? To spalanie węgla przy niepełnym dostępie tlenu. W ten sposób powstają gazy zawierające wodór, tlenek węgla i metan. Taka mieszanka gazów to paliwo dla generatorów wytwarzających prąd. Metoda zapewniająca tanią energię na długie lata.

Jest to kolejne podejście do budowy elektrowni w Łęcznej. Do postawienia nowej siłowni w Starej Wsi koło Łęcznej dwa lata temu przymierzał się francuski koncern GDF Suez, teraz Grupa Engie. Francuzi jednak wycofali się z tego projektu, podobnie jak z Polski. 30 września br. Enea złożyła ofertę na zakup 100 proc. spółki Engie Energia Polska, właściciela elektrowni Połaniec. Obecnie Enea ma wyłączność na negocjacje zakupu Połańca. – Z tego, co wiem, ten projekt (budowy elektrowni w Starej Wsi – przyp. red.) jest sprzedawany w pakiecie z elektrownią w Połańcu. Proces sprzedaży trwa – mówił nam Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka, w wywiadzie opublikowanym w Dzienniku w miniony piątek. Francuzi kupili grunty pod elektrownię oraz rozpoczęli proces uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Kontrolowana przez Skarb Państwa Grupa Enea to jeden z liderów polskiego rynku elektroenergetycznego. Odpowiada za dostawy energii do 2,5 mln domów.