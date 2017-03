Enea kupiła od Francuzów Połaniec. Bogdanka skorzysta

Transakcja o wartości 1,26 mld zł zapewnia zbyt dla dużego wolumenu węgla wydobywanego w należącej do Skarbu Państwa Grupie Enea – elektrownia Połaniec (woj. świętokrzyskie) zużywa rocznie ok. 3,9 megaton surowca pochodzącego głównie z LW Bogdanka. Tym samym Grupa tworzy oparty o własny surowiec obszar wydobywczo-wytwórczy Kozienice–Bogdanka–Połaniec.

– Przejęcie przez Eneę Elektrowni Połaniec oznacza, że dwóch głównych odbiorców Bogdanki znalazło się w strukturach Grupy Enea, której jesteśmy częścią. Oznacza to dla nas bardzo solidne podstawy długoterminowego planowania produkcji, zatrudnienia i prac przygotowawczych – mówi Krzysztof Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka.

Elektrownia Połaniec składa się z ośmiu bloków o łącznej mocy 1,9 GW. Jest to jedna z młodszych elektrowni systemowych w Polsce i największy tego typu obiekt w południowo-wschodniej części kraju.

– Enea pozyskała jedną ze sprawniejszych elektrowni systemowych, którą będzie eksploatowała przez wiele lat, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii dla naszych klientów – podkreślił Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Przejęcie Elektrowni Połaniec wpisuje się w wynikające ze strategii priorytety rozwoju Grupy Enea. Enea jedną transakcją uzyskuje szereg korzyści. Grupa zwiększa skokowo możliwości wytwórcze energii elektrycznej z 3,3 GW do 5,2 GW. Włączając Połaniec do Grupy, Enea zwiększa produkcję energii z ok. 14 TWh do ok. 24 TWh.

– Nabyliśmy akcje w głównej mierze ze środków własnych, w tym ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji oraz emisji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – dodał Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Elektrownia Połaniec to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, który w ostatnich pięciu latach zrealizował wart łącznie około 1,5 mld złotych intensywny program modernizacyjny. Modernizacje przedłużyły funkcjonowanie elektrowni o 20 lat, zwiększając sprawność produkcji energii oraz dostosowując urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych. Ważną częścią elektrowni jest nowoczesny blok biomasowy o mocy ponad 200 MW, który produkuje „zieloną energię” w oparciu o biomasę pochodzącą od lokalnych dostawców.

Grupa Enea odpowiada za dostawy energii dla 2,5 mln klientów.