Kierowcy pojadą po równym. Będzie remont ważnej drogi prowadzącej nad jeziora

Dzięki remontowi drogi z Nadrybia do Urszulina, która teraz przypomina tor przeszkód, łatwiej będzie dojechać do położonych przy niej jezior, m.in. Sumin (fot. Mapio.net)

Mamy dobrą informację dla kierowców korzystających ze skrótu od Puchaczowa do Urszulina. Najbardziej dziurawy odcinek drogi powiatowej od ronda w Nadrybiu do krajowej nr 82 przed Urszulinem zostanie wyremontowany. Potrwa to dwa lata

Modernizacja obejmie cały prawie 12-kilometrowy odcinek od ronda w Nadrybiu przez Garbatówkę i Sumin do drogi krajowej nr 82 w okolicach Urszulina. Droga ta jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym, a jest ważna z punktu widzenia dojazdu do kopalni w Bogdance, a także jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: Uściwierz, Rotcze, Sumin. Jest to również fragment alternatywnej drogi z Łęcznej do Włodawy.

– Fragment za rondem w Nadrybiu w kierunku Sumina rzeczywiście jest niezwykle dziurawy. Ten odcinek od lat czekał na remont. Z tego skrótu, szczególnie latem, korzysta sporo kierowców jadących z Lublina czy Łęcznej nad jezioro Białe – mówi Jerzy Kulik, kierowca z Łęcznej. – Remont może także podnieść atrakcyjność jezior położonych przy tej drodze – dodaje.

W przebudowę są zaangażowane dwa powiaty: łęczyński i włodawski. Inwestycja jest jednym z przedsięwzięć w ramach projektu drogowego „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” realizowanego wspólnie przez 20 powiatów.

– Na terenie naszego powiatu za ponad 8 mln zł zostanie zmodernizowany ok. 7 km odcinek tej drogi. Ponad 36 proc. środków będzie pochodziło z dofinansowania z budżetu UE, pozostałe pokryją lokalne samorządy. Udział finansowy w inwestycji oprócz powiatu łęczyńskiego zadeklarowały gminy Puchaczów i Cyców – mówi Roman Cholewa, starosta łęczyński. Przypomina jednocześnie, że odcinek od Puchaczowa do ronda w Nadrybiu został gruntownie przebudowany w poprzednich latach. Z kolei powiat włodawski na remont 4,1 km tej drogi wyłoży 3,75 mln zł.

Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim, do 2019 roku. Drogowcy wzmocnią i odbudują nawierzchnię, powstaną też chodniki m.in. w Nadrybiu i Garbatówce. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Prace mogą ruszyć jeszcze przed wakacjami.