Kolejne miejsce z odcinkowym pomiarem prędkości w woj. lubelskim

Wójt Puchaczowa ogłosił już przetarg na wyłonienie wykonawcy odcinkowego pomiaru prędkości. Maszty mają stanąć do końca roku na odcinku 3650 metrów, od rogatek Łęcznej do skrętu na Turowolę, na drodze numer 82.

Urząd Gminy w Puchaczowie tuż przed weekendem ogłosił przetarg na wykonanie odcinkowego pomiaru prędkości. – Jednocześnie trwają uzgodnienie z Zakładem Energetycznym dotyczące doprowadzenia prądu do masztów. Trwa także procedura uzyskania pozwolenia na ustawienie tych urządzeń w pasie drogowym – mówi Adam Grzesiuk, wójt gminy Puchaczów. Trwa wyścig z czasem, bo odcinkowy pomiar ma zostać uruchomiony najpóźniej do 31 grudnia tego roku.

Inwestycja w 54 procentach zostanie sfinansowana przez kopalnię Lubelski Węgiel Bogdanka SA. Pozostałymi kosztami podzielą się samorządy – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, miasto Łęczna oraz gminy Puchaczów i Cyców. Nadzór techniczny nad inwestycją będzie sprawować Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym działające w ramach Inspekcji Transportu Drogowego.

Urządzenie nie będzie nowe. Jest to jeden z 29 systemów zamontowanych przez CANARD za pieniądze unijne. Na odcinek Łęczna-Puchaczów trafi urządzenie z podlaskiego odcinka Kisielnica-Stawiski.

Ustawienie odcinkowego pomiaru na fragmencie drogi 82 to efekt ubiegłorocznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. – Chodzi także o poskromienie kierowców, którzy zbyt szybko wracają do domu po skończonej zmianie w kopalni. Dlatego przez rok od uruchomienia odcinkowego pomiaru nadal będzie zachowane ograniczenie do 70 km/h. Dopiero po roku eksperci przeprowadzą analizę bezpieczeństwa na tym odcinku i zdecydują, czy limit prędkości będzie można podnieść do 90 km/h – dodaje wójt.

Odcinkowy pomiar zacznie się tuż za Łęczną w kierunku Włodawy, a zakończy się na skręcie w kierunku Turowoli. Będzie mieć 3650 metrów.

Przypomnijmy, że na tej samej drodze już działa odcinkowy pomiar prędkości o długości 2900 metrów. Maszt ustawiono za Łuszczowem w kierunku Łęcznej jadąc od Lublina.