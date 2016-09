Łatwiejsze parkowanie przy szpitalu w Łęcznej

Większy parking i nowa organizacja ruchu – to najważniejsze zamiany, jakie już obowiązują na terenie SPZOZ w Łęcznej.

Kierowcy muszą też patrzeć na oznakowanie, które ma usprawnić komunikację wokół szpitala. I najważniejsze – parkowanie nadal jest bezpłatne.

Przyszpitalny parking powiększył się o prawie sto nowych miejsc dla aut. Było to możliwe dzięki dobudowaniu placu parkingowego od strony północnej, w kierunku planowanej ulicy Perłowej. – Inwestycja stała się koniecznością ze względu na rosnącą liczbę pacjentów dojeżdżających do szpitala. W pierwszym półroczu tego roku przeprowadziliśmy procedurę przetargową i nowy parking z miejscami dla niemal stu samochodów już działa – mówi Krzysztof Bojarski, dyr. SPZOZ w Łęcznej. – Ze względu na pewne oddalenie od budynku szpitalnego, nowe miejsca parkingowe są przeznaczony dla aut pracowników szpitala, a miejsca przy szpitalu udostępniliśmy pacjentom. Parkowanie jest bezpłatne – dodaje dyr. Bojarski. Inwestycja kosztowała ok. 350 tys. zł

Kierowcy muszą uważać na nową organizację ruchu. W niektórych miejscach ustawione zostaną znaki zakazu parkowania, a teren parkingu będzie monitorowany. Te zasady zaczną obowiązywać na początku września, ale przewidywany jest dwutygodniowy okres przejściowy. W drugiej połowie września znaki drogowe będą musiały być bezwzględnie respektowane. Jest to związane z koniecznością poprawy bezpieczeństwo na parkingu, drogach wewnętrznych wokół szpitala oraz dojazdem karetek do lecznicy.