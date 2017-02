Łęczna: Czterech chętnych do budowy drogi

Cztery przedsiębiorstwa chcą budować nową drogę, która połączy osiedle Bobrowniki z Pasternakiem. Swoją pracę firmy wyceniają od 4,2 do 5,8 mln zł

Nowa droga będzie mieć 1895 m. Do zbudowanie są dwa odcinki. Pierwszy o długości 1219 m, od pętli autobusowej przy ulicy Wierzbowej do ulicy Wyszyńskiego. I drugi, 676-metrowy, od ulicy Krasnystawskiej do ulicy Przemysłowej.

Wczoraj otworzono oferty przetargowe.

– Zgłosiły się cztery firmy. Najtańsza oferta opiewała na 4,2 mln zł, najdroższa na 5,8 mln zł. Teraz komisja przetargowa przegląda dokumenty. Wykonawcę poznamy za kilka dni – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy miasta.

Będzie to jedna z największych inwestycji drogowych w Łęcznej w ostatnich latach.

– Ta droga to realizacja obietnicy wyborczej, a jednocześnie odpowiedź na postulaty mieszkańców – podkreśla Teodor Kosiarski, burmistrz miasta.

Przy drodze powstanie ścieżka rowerowa, spinająca istniejące odcinki przy ul. Wyszyńskiego i przy szpitalu.

Nowa droga ułatwi mieszkańcom osiedla Bobrowniki komunikację ze szpitalem. Także karetki będą mogły szybciej dojechać do lecznicy.

– Przebieg nowej drogi planowaliśmy po działkach gminnych, tak aby jak najmniej ingerować w własność prywatną – dodaje Kuczyński.

Droga będzie oświetlona. Kierowcy mogą liczyć na nowe miejsca parkingowe.

– W sąsiedztwie bloków powstaną 132 miejsca postojowe. A w rejonie szkoły przy ul. Jaśminowej dwie zatoki autobusowe – dodaje rzecznik.

Przy szpitalu pojawi się pętla autobusowa z przystankiem.

Miasto na tę inwestycję przeznacza 5,2 mln zł. Połowę kosztów będzie pokryte w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Droga ma być gotowa w listopadzie tego roku.