Łęczna: Jerzyki u strażaków

– Miejsce zostało starannie dobrane. W jego wyborze istotne znaczenie miała opinia ornitologa, dr. Grzegorza Grzywaczewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Budki zawisły po porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy UM Łęczna.

Jerzyk to średni ptak wędrowny podobny do jaskółki. Żywi się min. meszkami i komarami. Dziennie potrafi zjeść ok. 20 tysięcy komarów. – Dlatego niezmiernie cieszy fakt, że w zamontowanych przez nas budkach zamieszkały pierwsze jerzyki. Dr Grzywaczewski zapewnia, że populacja będzie rosła. Trzeba tylko cierpliwości – kończy rzecznik.