Prace podzielone zostały na dwa odcinki – przed i za nowym rondem na ulicy Krasnystawskiej. Dłuższy ma 1219 m i obejmuje ulicę Wierzbową od pętli autobusowej przy Stokrotce, budowę jej przedłużenia przez obecne pola przy szpitalu do ulicy Perłowej przy pizzerii.

Drugi odcinek ma długość 676 m. Rozpoczyna się za rondem i poprowadzony został do ulicy Przemysłowej. Dotarcie do „Mościsk” ułatwiają nowe ścieżki rowerowe. Nowa droga wyeliminuje problem dojazdu i dojścia do szpitala. Karetki i pacjenci szybciej dotrą do lecznicy.

Większość prac na nowej ulicy już wykonano. – W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Wierzbowej powstały 132 miejsca postojowe, a w rejonie szkoły przy ul. Jaśminowej – dwie zatoki autobusowe. Z przystanku do szkoły będzie prowadził nowy chodnik o długości 72 m – wymienia Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Przy szpitalu powstała pętla, dzięki czemu autobusy dowiozą pasażerów bezpośrednio do lecznicy. Wybudowane przy drodze chodniki i ścieżki rowerowe połączą się w jeden system z chodnikami i ścieżkami wybudowanymi w poprzednich latach przy ul. Wyszyńskiego oraz przy szpitalu.

Nowa inwestycja promuje także rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W okolicy Zespołu Szkół nr 2 wybudowano wyniesione przejście dla pieszych oraz zamontowano aktywne oznakowanie przejścia. Przy Stokrotce powstało oświetlone przejście dla pieszych.

Jest to już czwarta inwestycja drogowa gminy Łęczna dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – tym razem kwota 2 mln zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA. Prace objęte zostaną 6-letnią gwarancją. Całkowity koszt inwestycji to 4,2 mln zł.