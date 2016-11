Łęczna: Obywatelskie pomysły na miasto

Rady osiedli wybrały już i przesłały do magistratu projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Do rozdysponowania było 232 tys. zł.

Łęczna inaczej niż inne miasta wybiera projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

– Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego zgłasza minimum 5 mieszkańców danego osiedla. Zgłoszone projekty weryfikują zarządy osiedli przy współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego. Wyboru projektów do realizacji dokonują rady osiedli. Wybrane projekty ujmuje się w budżecie gminy na przyszły rok – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy magistratu.

Podobnie jak rok temu, każde z osiedli miasta miało do dyspozycji określoną kwotę. – Osiedla Bobrowniki, Niepodległości, Samsonowicza miały po 60 tys. zł, Stare Miasto – 25 tys. zł, Słoneczne – 15 tys. zł i Kol. Trębaczów – 12 tys. zł – dodaje rzecznik.

Rada Osiedla Bobrowniki wraz z Radą Osiedla Niepodległości przeznaczają własny budżet na utworzenie parku międzyosiedlowego. Ma to być miejsce do wypoczynku dla osób starszych i młodzieży. – Rada Osiedla Słoneczne chce budowy boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem go siatką, natomiast Stare Miasto chce zainwestować w poprawę infrastruktury drogowej – chodzi o uzupełnienie kruszywem dróg szutrowych oraz uzupełnienie ubytków, m.in. na ulicach Nadrzecznej, Doktora Onanowa, Kasztelańskiej, Stadionowej i innych – wymienia rzecznik.

Natomiast osiedle Samsonowicza wybrało, podobnie jak w bieżącym roku, wniosek o kontynuację remontu amfiteatru.

Budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim, umożliwia mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu części miejskich pieniędzy. – Ta forma decydowania o lokalnych inwestycjach jest ważna także dla miasta, gdyż propozycje mieszkańców dotyczą zazwyczaj ich najważniejszych potrzeb – tłumaczy Grzegorz Kuczyński.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców, możliwe do pełnego zrealizowania w danym roku budżetowym i realizowane na nieruchomościach będących własnością gminy Łęczna. Jest to już drugi budżet realizowany w Łęcznej.