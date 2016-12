Jesteś rolnikiem i palisz papierosy co najmniej 10 lat, to możesz prześwietlić swoje płuca. Za darmo, bez kolejki, ale tylko do 23 grudnia.

Akcję sfinansowaną przez Powiat Łęczyński realizuje szpital w Łęcznej. Są to bezpłatne badania RTG klatki piersiowej w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktyki Chorób Płuc dla rolników mieszkających w tym powiecie. Badania potrwają do 23 grudnia.

Program jest adresowany do rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie, pobierających rentę lub emeryturę z KRUS. Ale to nie koniec. – Osoba musi mieć skończone 45 lat, palić tytoń przez co najmniej 10 lat i co najmniej jedną paczkę papierosów dziennie. Od trzech lat występuje u niej kaszel połączony krwiopluciem. W rodzinie miała przynajmniej jednego krewnego z nowotworem płuc – usłyszeliśmy w szpitalu.

Chętni do bezpłatnego badaniu RTG mogą zgłaszać się do pokoju A037, od poniedziałku do piątki, w godzinach od 7.30 do 15. Przed badaniem pacjenci spełniający kryteria muszą wypełnić ankietę kwalifikującą do programu oraz wyrazić zgodę na udział i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji i monitorowania programu.